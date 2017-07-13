Кто помилует Пичугина?

Бывший руководитель службы безопасности компании ЮКОС Алексей Пичугин обратился с повторным прошением о помиловании. Прошлое ходатайство, заявленное еще в 2015 году, до президента так и не дошло. По мнению пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, документ не прошел "региональный фильтр".

Несмотря на то, что по закону решение о помиловании принимает лично президент, в России подобные прошения, как правило, проходят несколько инстанций. Одна из последних - комиссия по помилованию того региона, где отбывает наказание проситель. Заключение комиссии направляется губернатору или главе республики и только после его одобрения поступает в Кремль. Год назад под сообщением об отказе в помиловании Алексея Пичугина стояла подпись губернатора Оренбургской области Юрия Берга. На этот раз с просьбой поддержать прошение о помиловании бывшего юкосовца "из гуманитарных соображений" к главе региона обратился председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

По словам адвоката Пичугина Ксении Костроминой, ее подзащитный не собирался привлекать внимание к повторному прошению о помиловании. Заговорили о нем после публикации прокремлевского интернет-издания "Политонлайн", в которой помимо прочего сообщалось о неких "показаниях" Пичугина против Михаила Ходорковского.

"Все, что опубликовано в статье ["Политонлайн"], не соответствует действительности,– заявила Костромина, – Факт подачи второго ходатайства о помиловании связан с желанием дать России возможность исполнить два решения ЕСПЧ, который признал судебные процессы в отношении Пичугина несправедливыми".

Журналист Вера Васильева недавнее появление информации о Пичугине на прокремлевском ресурсе объясняет намерением в очередной раз бросить тень на бывшее руководство ЮКОСа

– Я думаю, что это целенаправленная кампания с целью дискредитировать, может быть, даже не столько Алексея Пичугина, сколько через него - Михаила Ходорковского. Потому что Михаил Ходорковский проявляет политическую активность, у него постоянно какие-то новые проекты в области политической и общественной жизни, и возможно это кого-то раздражает. Всегда, когда Ходорковский выступает с какими-то новыми инициативами, недоброжелатели начинают вспоминать, что есть такой Пичугин, которого осудили за организацию убийств, при этом забывая, что есть уже два постановления ЕСПЧ о том, что Пичугин осужден неправосудно, то есть к этим решениям, с моей точки зрения, апеллировать нельзя.

– На что в первую очередь обращал внимание Европейский суд по правам человека при рассмотрении этих дел и принятии решений по ним?

– Первая жалоба Алексея Пичугина касалась судебного разбирательства и приговора в Мосгорсуде по его первому уголовному делу. Ключевым эпизодом там было убийство тамбовских бизнесменов Гориных. Горины бесследно исчезли, и наш суд счел, что их убили, что организовал это преступление Алексей Пичугин. Судебное разбирательство происходило в закрытом режиме, хотя на это не было никаких оснований, поскольку в деле не было никаких секретных документов. Алексей Пичугин никак не был связан с секретными службами, убитые или исчезнувшие люди тоже никак не были связаны с секретными службами. И как раз на это указал Европейский суд, отметив, что российский суд необоснованно закрыл слушания, таким образом нарушив право Алексея Пичугина на справедливое судебное разбирательство.

Второе дело и второе решение ЕСПЧ касались ряда преступлений, организацию которых вменили Алексею Пичугину. Самые громкие из них - это организация убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и организация покушения на бизнесмена Евгения Рыбина. Якобы Рыбин действовал в противовес интересам ЮКОСа, и ЮКОС решил организовать его устранение. Рыбин жив, с ним ничего не случилось, к счастью. И в деле есть такой эпизод, что якобы была обнаружена некая записка с адресом Рыбина в Австрии, поскольку этот человек живет в Австрии. Якобы эту записку написал Пичугин и передал преступникам. Однако есть почерковедческая экспертиза, которая поставила под сомнение авторство записки, и не было однозначного заключения, писал ее Пичугин или кто-то другой. Адвокат Пичугина просил провести еще одну экспертизу, однако суд сказал, что достаточно того, что уже есть в материалах дела. Вот этот отказ, в том числе, послужил основанием для Европейского суда считать, что и второе дело Пичугина не было рассмотрено справедливо.

– ​Адвокат Алексей Пичугина Ксения Костромина, комментируя его повторное прошение о помиловании, сказала, что таким образом ее подзащитный хочет дать шанс российскому правосудию, наконец, исполнить решение Страсбурга. С вашей точки зрения, хотят ли и будут ли использовать этот шанс?

– Принимать решение в итоге все-таки будет один человек, который у нас все решает, и имя которого хорошо известно.

– В прошлый раз до этого человека прошение Алексея Пичугина не дошло.

– Теперь уже такого, я надеюсь, не повторится, поскольку это прошение стало достоянием гласности. Я думаю, шансы есть, потому что это действительно удобный способ исполнить решение Европейского суда и при этом не отменять приговор. Не пересматривать дело, не возвращаться к нему, а ведь в этом деле очень много необоснованных утверждений следствия, фальсификаций. Гораздо проще было бы помиловать Пичугина, к делу вовсе не возвращаясь. Таким образом, с одной стороны, была бы, насколько возможно, восстановлена справедливость в отношении Пичугина, а с другой стороны, Российская Федерация могла бы не позорить себя тем, что когда-то было принято такое несправедливое решение в отношении Алексея. Мне кажется, что это наилучший способ и сохранить лицо обвинению, и, с другой стороны, наконец-то восстановить справедливость в отношении Пичугина.

– ​Заинтересован ли сейчасКремль в том, чтобы разделаться с этой историей? Или Пичугин все еще нужен для того, чтобы через него можно было давить на Ходорковского?

Ходорковский все равно будет участвовать в политической и общественной жизни

– Мне кажется, что Кремль мог бы воспользоваться ситуацией и помиловать Пичугина. По-моему, уже понятно, что Ходорковский все равно будет участвовать в политической и общественной жизни, вне зависимости от того, сидит Пичугин или свободен, и это не средство, чтобы заставить Ходорковского прекратить заниматься политической и общественной жизнью. Я не вижу смысла, не вижу оснований держать Алексея за решеткой.

– ​Известно, что это не первое прошение Алексея Пичугина о помиловании. По какой причине в прошлый раз это прошение не дошло до президента и не было им рассмотрено?

– Мне кажется, что, во-первых, наш инструмент по помилованию очень несовершенен. Это ненормально, когда прошение, обращенное к главе государства, которое вправе рассматривать только глава государства, рассматривают нижестоящие чиновники, и принимают по нему некие решения. Как утверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, они даже не получали первое прошение. Поэтому я думаю, что это прежде всего несовершенство механизма, и, во-вторых, нежелание, как мне кажется, того же губернатора Оренбургской области брать на себя такую ответственность по столь щекотливому и политически окрашенному делу.

Принято считать, что с ареста Алексея Пичугина в июне 2003 года началось "Дело ЮКОСа". Обвинения, выдвинутые против Пичугина, многие журналисты расценили, как "черную метку" Михаилу Ходорковскому. Тем более что адвокаты Пичугина и сам он (уже в суде), утверждали, что следствие пыталось добиться от него показаний, порочащих руководство ЮКОСа и лично Ходорковского.

Экс-глава ЮКОСа неоднократно призывал Алексея Пичугина давать любые показания в обмен на свободу. Однако, по словам адвокатов, осужденный отказывается оговаривать бывших коллег, а также признавать свою причастность к преступлениям, в совершении которых его обвиняют.

Начальника службы экономической безопасности НК "ЮКОС" Алексея Пичугина арестовали в 2003 году по подозрению в убийстве и нескольких покушениях. В 2005 году Мосгорсуд, на основании вердикта присяжных, признал его виновным в убийстве супругов Гориных, покушении на жизнь бывшего начальника управления общественных связей мэрии Москвы и бывшего советника главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Ольги Костиной, а также в избиении бывшего начальника управления делами ЗАО "Роспром" Виктора Колесова. За эти преступления Пичугина приговорили к 20 годам лишения свободы. Вскоре против него было возбуждено еще одно уголовное дело и в 2007 году Мосгорсуд приговорил Пичугина к пожизненному лишению свободы за ряд преступлений, в том числе, организацию в 1998 году убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

В июне 2017 года Европейский суд по правам человека постановил выплатить Алексею Пичугину компенсацию в 15 тысяч евро за нарушение его прав при рассмотрении второго уголовного дела.