"Налог на Донбасс и Сирию". Правительство России повысило НДС

Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), которое произойдет с 1 января 2019 года, правительство России мотивирует требованием к бизнесменам – взять на себя часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров. Однако последствия этого решения очень скоро ощутит на себе большая часть населения, в том числе и пенсионеры, а не только предприниматели.

Госдума России во вторник, 24 июля, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект российского правительства, предусматривающий повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов. Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года. О планах повысить ставку НДС глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил еще 14 июня на заседании кабинета министров. На одном из заседаний, на котором обсуждался этот проект, депутаты заявили, что не увеличивают налог на 2 процента, а всего лишь "возвращают его на уровень 2004 года". Как полагает Министерство финансов России, повышение НДС уже в 2019 году принесет бюджету более 630 миллиардов рублей, а в следующем году – почти 680 миллиардов.

Предстоящее повышение ставки налога на добавленную стоимость наряду с повышением пенсионного возраста стало причиной протестов в российских городах, которые продолжаются со второй половины июня. Организаторы протестных акций уверены, что после вступления закона в силу, а скорее всего, намного раньше, все российские производители и продавцы товаров и услуг просто повысят цены, и за решения правительства придется расплачиваться простым потребителям – и стагнирующей российской экономике в целом.

При этом в законе есть несколько исключений – например, депутаты продлили до 2025 года срок действия так называемой "нулевой" ставки НДС для услуг по воздушным перевозкам пассажиров и грузов на территорию аннексированного Крыма или оттуда.

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НДС, составляющий основную часть доходов бюджета многих государств мира, считается так называемым косвенным налогом, собираемым государственными фискальными органами через производителей услуг и товаров или их продавцов со стоимости данных товаров и услуг на всех этапах их производства и продажи. То есть истинными плательщиками налога на добавленную стоимость всегда остаются покупатели и потребители услуг.

О последствиях и причинах повышения ставки НДС в интервью Радио Свобода рассуждает независимый финансовый аналитик и экономический эксперт Степан Демура:

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​– Нынешнее повышение ставки НДС оказалось для вас предсказуемым?

– Конечно. Потому что бюджет пуст. Все эти дикие траты на разные войны, на феерические мультики Путина о баллистических ракетах, на армию, на силовиков приводят к тому, что значительная часть средств уходит из реального сектора экономики. Соответственно, снижается налогооблагаемая база в тех секторах, которые не связаны с нефтью и газом. Поэтому нужно заполнять бюджет. Минфин, ЦБ у нас – простые бухгалтеры, им приказ дан, и они перешли к политике увеличения налогов на потребление. Потому что это самое легкое – не контролировать расходы, а собирать деньги, и именно налоги на потребление. Сюда входят всякие акцизы, поборы, сборы, госпошлины, все на свете. НДС – самый легко администрируемый налог, который в конечном счете платит потребитель. Соответственно, мысль одна: "Давайте повысим НДС".

– Интернет уже полон шуток, что в нынешних обстоятельствах НДС расшифровывается как "налог на Донбасс и Сирию". Согласны? И еще чемпионат мира по футболу можно упомянуть.

Оцените огромные расходы на силовиков, непонятные, совершенно бесполезные расходы на армию​

– Не только на это! Если вы оцените огромные расходы на так называемых силовиков (потому что режим жутко напуган самим собой и всем остальным), непонятные, совершенно бесполезные расходы на армию – происходящее выглядит по-своему естественным. Недавно Путин подписал очередной пересмотр бюджета на 2018 год – 50 миллиардов рублей вырезали из социальной сферы и перекинули на силовой блок. Плюс есть еще огромные, так называемые "жутко секретные" расходы бюджета.

– Российская власть все время и всегда говорит о необходимости стимуляции роста экономики. Но как тогда можно повышать НДС, от порога которого, вы сами сказали, это аксиома, зависит уровень потребления и продаж? О какой стимуляции роста можно говорить?

– Это вопрос к психиатру, не ко мне. Считайте, вы сами ответили. Во власти сидят неадекватные люди! Как сказала Ангела Меркель, "кое-кто неадекватен и оторван от реальности".

​– И почему тогда правительство решило поднять НДС еще и одновременно с такой же непопулярной мерой, как повышение возраста выхода на пенсию?

– Ну, как, у нас же был чемпионат мира. Дыра в бюджете, огромная дыра! Денег нет! Два стабфонда, которые были, разбазарили, все, их уже нет практически. То есть нет той "подушки безопасности", о которой нам любили говорить и которой так гордился Алексей Кудрин (совершенно напрасно, потому что мы живем в условиях так называемой "кудриномики").

Жить властной братве хочется красиво. Вот и стригут последнюю шерсть!

А жить властной братве хочется красиво. Вот и стригут последнюю шерсть! А всякие сказки про то, что жить стали дольше... Вот товарищ Зюганов, "православный ортодокс-сталинист", сам же назвал цифры: что в Сибири, за Уралом, средняя продолжительность жизни мужчин – 61 год, а в Центральной России – 62. Поэтому, когда вы повышаете до 65 лет пенсионный возраст для мужчин, то гарантированно практически никто из них не получит эту пенсию! И это очередной вид побора – все эти отчисления в пенсионные фонды и тому подобное.

– На каких областях индустрии или сферы услуг подъем НДС скажется быстрее и сильнее всего?

На 2 процента поднять НДС, с нашими "бизнесменами" – это быстро обернется 5–10- процентным ростом цен на всё

– Да за все заплатит простой потребитель! На 2 процента поднять НДС, с нашими "бизнесменами" – это быстро обернется 5–10-процентным ростом цен на всё. Все сложится очень просто – какие отрасли и сферы экономики еще в состоянии "доить" потребителей, у которых доходы, и расходы, соответственно, падают просто катастрофически, те и выживут за счет поднятия цен. Рассказы про минимальные 2–3 процента снижения реальной покупательной способности – это сказки. Потому что для отчетности используются совершенно нереальные данные об инфляции из Центробанка. А нужно использовать данные по инфляции из расчета данных по корзине потребления для конкретных групп населения по доходам, а там инфляция и в 10, и в 15, и в 20, 30 процентов годовых! Поэтому какие отрасли смогут, скажем так, "доить" еще потребителя, те это делать и будут, а кто уже не может и практически работает на грани рентабельности, те не смогут повышать цены под прикрытием повышения НДС и исчезнут.

– А население, которое не очень разбирается в причинно-следственных связях в экономике, быстро ощутит, что все стало дороже и чего-то стало меньше, что опять вся нагрузка легла на них?

В Москве, по крайней мере, почти все бизнесмены средней, а даже и крупной руки просто в ужасе

– Оно уже все ощущает. Достаточно поговорить с продавцами на любом строительном рынке, что в Подмосковье, что где-нибудь в самой дальней провинции, – все на тебя бросаются, облизывают, только купи! Поговоришь – все жалуются, что денег нет, что никто ничего не покупает. В Москве, по крайней мере, почти все бизнесмены средней, а даже и крупной руки просто в ужасе. Единственное, что от них слышишь: "Денег нет!"

– Протесты новые могут быть? Хотя бы сравнимые с теми вялыми, какие, например, были связаны с повышением пенсионного возраста?

– Все снова всё проглотят. Как можно протестовать? Страна же в кольце врагов! Мы же супротив всего русофобского мира стоим за Русь святую! Если посмотреть федеральные каналы.

– Ну, вспомните конец 80-х, в конце концов...

– Тогда была в людях какая-то пассионарность, тяга к изменениям. А сейчас... С этим населением, по-моему, можно делать все что угодно, вообще, все слопают и все проглотят.

​– Кстати, а что станет с российской национальной валютой в связи с поднятием НДС?

– Динамика рубля в реальности никак не связана ни с внутренней экономической политикой, ни, по большому счету, с ценами на нефть. Она определяется притоком горячего капитала и доходностями как рублевых ОФЗ, так и корпоративных рублевых облигаций, это тот самый carry trade. Есть на мировых рынках тяга к риску – деньги идут в рубль, в рублевый долг. Тяга к риску уходит – деньги оттуда уходят, рубль падает. Пока что аппетит к риску есть, и рубль как-то спокойно перенес даже то небольшое по историческим меркам падение, которое было на рынке долга и валют развивающихся стран недавно. Сейчас рынок новые верхи покажет, а потом рухнет, как в 2008 году. И вот тогда рубль будет падать. И уж тогда нам фундаментальные сказки власти будут рассказывать, о том, почему рубль падает, и тогда там могут и НДС вспомнить, и все на свете.

– А какие-то внешнеполитические причины на курс рубля влияют сейчас?

Против России введены мощнейшие санкции, от них страна несет огромнейший урон

– Против России введены мощнейшие санкции, от них страна несет огромнейший урон. Люди во власти и простые люди, все уже на своей шкуре их ощущают, просто они не видят причинно-следственной связи, не понимают, в чем эффект этих санкций. У "братвы" начинают пропадать доходы за рубежом и активы. И, соответственно, они это восполняют действиями внутри страны, стригут "терпилоидов". Возьмите повышение ЖКХ или нынешнюю историю с рыбными аукционами, что угодно. Какие-то мегастройки непонятные, мосты туда-сюда и тому подобное. Эти ребята в Кремле тупо восполняют свои уменьшающиеся доходы за счет "внутренних резервов", вот и все, – говорит Степан Демура.