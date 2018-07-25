Госсекретарь Помпео отказался признать российскую аннексию Крыма

Государственный секретарь США Майк Помпео отказался признать российскую аннексию Крыма. Об этом он заявил накануне слушаний в Сенате в среду. Как отметил Помпео, "США отказываются признавать претензии Кремля на суверенитет в отношении украинского Крыма".

Помпео заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают присоединение России к Крыму и будут продолжать настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины.

В заявлении, опубликованном в среду Государственным департаментом, Помпео сказал, что США придерживаются своего давнего принципа не признавать суверенитет Кремля над территорией, захваченной силой, в нарушение международного права.

"Соединенные Штаты отвергают предпринятую Россией попытку аннексии Крыма и обязуются придерживаться этой политики до восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении. "Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, о приверженности которым она давно заявляла, и прекратить оккупацию Крыма".

Заявление было опубликовано незадолго до того, как Помпео должен был дать показания в Комитете по международным отношениям Сената, где как ожидается, что он столкнется с жесткими вопросами о встрече президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки.