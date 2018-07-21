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Дороги к свободе

Парадоксы украинского образа. Эфир в 16:05

Что происходит с образом Украины в мировых медиа?

Что происходит с образом Украины в мировых медиа? Нужно ли менять подходы? Как работать с населением Донбасса и Крыма? Собеседник Виталия Портникова - бывший заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова. Эфир в 16:05.

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