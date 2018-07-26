Число жертв теракта в Сирии возросло до 246

Число погибших при теракте в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии возросло до 246. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека. В числе погибших 135 мирных жителей.

Теракт в Сувейде произошел накануне днем. Один смертник привел в действие бомбу на оживленном рынке, другой устроил самоподрыв в соседнем районе. Нападения стали самыми смертоносными в Сирии за последние месяцы. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В среду вечером удар по позициям боевиков на юге Сирии нанесла Армия обороны Израиля. Это было сделано в ответ на обстрел израильской территории. Сегодня за удар по боевикам армию Израиля поблагодарило Министерство обороны России.