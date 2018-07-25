Браудер об идее его допроса в России: "Путин – хладнокровный убийца"

Уильям Браудер прокомментировал идею Кремля допросить его в России. Основатель фонда Hermitage Capital и инициатор "акта Магнитского" счел это предложение попыткой убийства. "Путин – хладнокровный убийца. На его счету множество убийств в России, убийств его врагов за границей … Как мне кажется, он считает, что лучший способ меня убить – экстрадировать в Россию, посадить меня в российскую тюрьму и убить там", – заявил Браудер в интервью телеканалу "Настоящее время". Он добавил, что ни при каких обстоятельствах не собирается говорить с российскими следователями, поскольку "они – уголовники".

Заинтересованность Кремля своей персоной Браудер объяснил тем, что Путин "ненавидит его из-за "акта Магнитского". "Он ненавидит его, потому что у него большое состояние, и он – тот, кто нарушает права человека. Он считает, что его активы будут заморожены. Поэтому он так старательно выискивает любые способы, как до меня можно добраться", – считает Браудер.

В России Уильям Браудер заочно приговорен к девяти годам колонии по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов. 16 июля на саммите в Хельсинки президент России Владимир Путин предложил организовать допрос Браудера российскими следователями. В обмен российский лидер пообещал организовать допрос в Соединенных Штатах офицеров ГРУ, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Позднее стало известно, что президент США Дональд Трамп отклонил это предложение.

Целиком интервью Уильяма Браудера читайте здесь