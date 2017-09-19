В Забайкалье более 50 горняков голодают из-за невыплаты зарплат

В Забайкальском крае к голодовке работников Вершино-Дарасунского рудника, которые протестуют из-за задержки выплат при сокращении, присоединились еще около 30 человек. Таким образом, в акции участвуют уже более 50 горняков, сообщает "Забмедиа". Издание отмечает, что во вторник одну из протестующих из-за последствий голодовки увезли в больницу.

Работники Вершино-Дарасунского рудника объявили голодовку 18 сентября. Они требуют погасить задолженность по зарплате. Всего, по словам протестующих, выплаты не получили более 500 горняков, которые были сокращены летом этого года.

Во вторник с участниками голодовки встретился первый заместитель главы правительства Забайкальского края Александр Кулаков. Он заявил, что власти региона "полностью поддерживают" горняков, а местная прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении трудового законодательства.

После этого стало известно, что собственник Вершино-Дарасунского рудника перевел на счета компании около 12 миллионов рублей, которые, как ожидаются, пойдут на погашение задолженности перед работниками золотодобывающего предприятия.