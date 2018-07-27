В Приангарье бывший заключенный пожаловался на пытки

Бывший заключенный Александр Бочков обратился к правозащитникам Иркутской области с заявлением о пытках в отделении полиции и колонии. Полицейские пытали его с требованием сознаться в чужом преступлении, а после сфабриковали улики, сообщил Бочков редакции "Сибирь.Реалии".

Житель села Тарма Братского района вышел на свободу в 2011 году. После этого, по словам Бочкова, местные полицейские стали регулярно забирать его в отделение, добиваясь признания в чужих преступлениях.

"Каждый раз по 2-3 дня пытали, потом отпускали. Я не выдержал, уехал в Красноярский край работать. В 2014 году вернулся повидаться с родственниками, меня тут же увезли в отделение "давать показания". На этот раз пытали 10 дней – электрошокером, надевали противогаз и перекрывали кислород, били по животу, почкам", – сообщил Бочков.

​Пострадавший не дал признательных показаний, однако суд в итоге посадил его в колонию на 8 лет. "Освободили меня досрочно, из-за состояния здоровья. Пытки правоохранителей сделали меня инвалидом 1 группы, прежде здоровый – теперь я передвигаюсь на коляске", – говорит Бочков.

Сейчас бывший заключенный готовит заявление в прокуратуру и Следственный комитет под контролем иркутских правозащитников. Одно из них, по его словам, касается начальника колонии, избивавшего его лично.

"У меня кипа документов. Если дело, наконец, заведут (в 2015 году следственный комитет написал отказ) – в УФСИН полетит много голов. Сейчас я настроен очень решительно, у меня телефон, интернет, поддержка родных, в отличие от того времени, когда я сидел. И угрозы по телефону меня не остановят", – заявил Бочков.