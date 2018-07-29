Фейк-саммит. Галина Сидорова – о мастерах троллинга

Чем дальше, тем более странно: то зовут Путина в гости, то не зовут; то любят – то не любят; то верят – то не верят. То вмешивался в выборы – то не вмешивался. То почти признают Крым российским, то категорически не признают, даже соответствующую декларацию о непризнании Государственный департамент опубликовал, чтобы ни у кого сомнений не осталось. Так что это было вообще в Хельсинки? Встреча лидеров двух ядерных сверхдержав или фейк для отвода глаз мирового сообщества – мол, мы знаем, что делать, все между собой как-нибудь решим, а вы держитесь?

В канун вступления Дональда Трампа в должность я уже пыталась сравнить личности двух лидеров, американского и российского, и спрогнозировать влияние этого непредсказуемого тандема на международную политику, а через нее по большому счету – на нашу обычную жизнь. Связанные с этой парочкой события дают новую пищу для невеселых размышлений и парадоксальных сравнений.

Почему Трамп стремился к встрече с Путиным один на один? Не похож он на "марионетку", как пытаются представить его заклятые американские друзья. Не похож он и на человека, который, подобно Джорджу Бушу, задался целью заглянуть в глаза Путину в поисках загадочной русской души – если и разглядел бы там душу, то родственную. Думаю, Трампу Путин интересен как игрок-изгой, коллега-плохиш, сумевший сделать так, чтобы все вокруг его боялись, презирали, но так или иначе плясали под его дудку. Трамп ведь и сам такой, он игрок от бизнеса, вырывавший успех там, где другие поднимали лапки, привыкший ужасать, давить, перешагивать: шесть банкротств пережил – и в шоколаде. Вопреки всем прогнозам занявший президентское кресло, но так и оставшийся игроком, теперь уже в политике. А Путин – еще и игрок от спецслужб, уникальный шанс для Трампа посмотреть, как "такой парень" будет выкручиваться. Оба – эгоцентрики, волки-одиночки, обоим, по-моему, глубоко плевать на всех, кроме самих себя, как в жизни личной, так и в жизни политической. Отсюда явное удовольствие от возможности потроллить не только политических, по выражению Трампа, конкурентов, но и общественное мнение.

Путин – мизантроп, млеющий от собственной важности, – тоже разглядел в Трампе родственную душу. И то, что душа эта обитает во главе ведущей мировой державы, конечно, придает ей особую притягательность. В результате оба "героя" загнали себя в неразрешимое противоречие – одновременно могут все и не могут (или не хотят?) ничего. Оба превратили важнейший для благополучия и безопасности мирового сообщества диалог в фейк, в разменную карту в отношениях с собственными гражданами и политическими элитами. Путин, на словах ратующий за нормализацию отношений с США, с помощью своих информационных войск использует каждую "неудачу" в переговорах – фирменную ситуацию "Трамп дает задний ход" – для укрепления страхов и недоверия к американцам у соотечественников. Трамп своими симпатиями к конкуренту по политическим играм, во многом эпатажными, фактически лишил и себя, и собственное правительство возможности вести реальные дела с Россией.

Иррациональность сегодня – неотъемлемая часть фейковой политики и дипломатии

Почему Трамп, вышедший на совместную пресс-конференцию, выглядел вялым и равнодушным, предоставив Путину солировать? Да потому, на мой взгляд, что к тому моменту он уже просто потерял интерес к игре. Отрешенно глядя в зал, представлял, что его ждет по возвращении в Вашингтон, что "прилетит" от критически настроенных журналистов, а что из Конгресса, возможно, уже прикидывал тексты будущих ответных твитов.

Российско-американские отношения в последние годы (как и вообще международная политика) обнаруживают три взаимодополняемые опасные тенденции: расширение активности спецслужб и, соответственно, тайных операций – последнее, прежде всего, на совести Путина со товарищи, преуспевших в освоении технологий XXI века; правый националистический популизм; дегуманизация.

Мой "соучастник" по недавней программе Радио Свобода, посвященной новым фактам в "деле Скрипалей", человек, изнутри знакомый с "особенностями" работы еще советских спецслужб, в дискуссии задался вопросом: если предположить, что за отравлением стоят российские спецслужбы, какой все-таки им от этого прок, ясно же было, что Кремль нарвется на санкции? Но иррациональность сегодня – как раз неотъемлемая часть фейковой политики и дипломатии. Изнанка иррациональности – трезвый расчет. Логика такая: за руку в прямом смысле слова не поймали, мы будем всё отрицать, всех запутаем, запугаем и уйдем в несознанку. Так получается с "делом Скрипалей", в котором уже появилась реальная жертва – британская гражданка. Такая же ситуация с российским "Буком" (из которого, по версии международного следствия, был сбит пассажирский МН-17), удивительным образом путешествовавшим через российскую границу в самопровозглашенную "ДНР" и обратно. Запугать и своих, и чужих, а у собственного "ядерного электората" еще и вызвать восхищение – вот, мол, какие мы крутые, что хотим, то и воротим! Путину ведь действительно терять нечего, кроме всей России, конечно, но это мало кто на Западе до конца осознает.

Тема прав человека перестала быть "топовой", и это тоже последствие политического троллинга. Почти 80 дней голодает Олег Сенцов. В России открылся просто какой-то "пыточный бум". Санкции санкциями, но разве Трамп ставит во главу угла отношений с Москвой проблему прав человека, что в 1970-е годы выгодно отличало линию тогдашних американских властей в отношении лидеров СССР, а потом и международную политику в целом? Никогда еще отношения между нашими государствами не были столь нарочито дегуманизированы, как сегодня. И, наконец, третья тенденция. Стив Бэннон – идейный "крестный отец" Трампа – слился со своими националистическими, право-популистскими идеями на Европу, в духе "разъезжайтесь по квартирам и творите там что хотите со своими родственниками", тем самым укрепляя позиции европейских "единоверцев". Это поворот на 180 градусов, поворот с пути развития, единения, на который человечество с большими трудностями, но все же вступило в конце XX и в начале XXI века усилиями тогдашних лидеров.

Конечно, не все беды мира – плод политического троллинга Трампа – Путина. Но с учетом того, какие страны за ними стоят, было бы неправильно преуменьшать последствия их безответственных действий и специфики личностей. Хотя, справедливости ради, нужно отметить одну большую разницу. Как бы ни пыжился Трамп, что бы ни предпринимал, максимум через шесть лет – и это при удачном для него раскладе – он свое кресло освободит. Что до Путина, при вертикали всевластия, им же созданной, ему еще пыжиться и пыжиться – ведь в отсутствии демократических институтов судьба его может решиться через несколько десятилетий. А может решиться и завтра.

Галина Сидорова – московский журналист

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