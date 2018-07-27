Электрошокер и противогаз

Доброе утро!

На уходящей неделе резко упали акции Facebook и Twitter. Одна из причин в том, что аудитория обоих сервисов сокращается (у Fb – только в Европе). Это не может не радовать: читайте лучше емейлы, ходите по ссылкам в 7:40 и рекомендуйте подписываться друзьям. В офлайне же основные темы такие:

Российский ЦИК отказал КПРФ в проведении референдума о пенсионной реформе, сегодня и завтра по всей стране пройдут митинги против нее.

За арестами сотрудников ярославской колонии, избивавших заключенных, последовали приговоры судов полицейским и сотрудникам центров "Э": они начинают получать реальные сроки за пытки.

Бывшему президенту Армении Кочаряну предъявили обвинения в свержении конституционного строя в 2008 году и арестовали. Роберт Кочарян называет это "вендеттой". Нынешний премьер Никол Пашинян отсидел два года за митинг, разогнать который с помощью армии приказал бывший президент.

Путин опять всех переиграл и пригласил Трампа в Москву. У Трампа сейчас другие проблемы.

Украина торжественно празднует 1030 лет крещения Руси.

Вопрос о пенсии на митингах не решается

Сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин – надо этот вопрос "обсуждать". С кем он его собирается обсуждать – неизвестно, но с журналистами не стал: на пресс-конференции по итогам весенней сессии им не дали задать ни одного вопроса.

ЦИК отказала КПРФ в проведении референдума о пенсионной реформе, поэтому КПРФ вчера, сегодня, завтра проводит митинги по всей стране.

В связи с этим можно почитать о двух вещах: есть ли у пенсионной реформы альтернатива (вот тут объясняется, что нет) и зачем протестовать, если все равно ничего не изменить.

Мешок зерна

В пятницу суд в Ярославле поместил под домашний арест замначальника исправительной колонии №1, где били заключенного Евгения Макарова. Теперь арестованных семь человек, всего на видео избиения, опубликованном неделю назад "Новой газетой", присутствуют 17 сотрудников колонии. Все они отстранены от работы.

В Алтайском крае полицейские получили шесть и семь лет колонии за применение электрошокера и противогаза к трем задержанным. В частности, они хотели, чтобы один из них признался в краже мешка с зерном, а потом – еще в нескольких других преступлениях.

В Ингушетии семеро сотрудников Центра "Э" получили от трех до десяти лет колонии, еще один – условный. Один из их "клиентов" погиб, других они пытали током и надевали целлофановый мешок на голову, перекрывая доступ воздуха. Про центр "Э" в Нальчике говорили: "Кто оттуда выходит – либо избитый, либо мертвый!".

“Вендетта”

26 июля Роберта Кочаряна, который был президентом Армении с 1998 по 2008 год, обвинили в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года. Тогда после победы на президентских выборах Сержа Саргсяна сторонники проигравшего кандидата вышли на митинги, а власти мобилизовали для их разгона армию. Погибли десять человек, в том числе двое военных. Пострадали более 200 человек. Нынешний премьер Армении Никол Пашинян был осужден на семь лет, но через два года амнистирован.

Кочарян называет процесс "вендеттой", матери погибшего военного так не кажется. В пятницу поздно вечером суд арестовал Кочаряна.

Не в Вашингтоне, так в Москве

Путин пригласил Трампа в Москву (выступая на пресс-конференции на саммите БРИКС, который завершился в Йоханнесбурге). На вопрос о формате референдума, который он предложил Трампу провести в Донбассе, Путин отвечать не стал. Трампу за эти переговоры с референдумом сильно досталось на родине, а вот тут хорошо описан итог саммита в Хельсинки для России. У Трампа же новые проблемы: его бывший личный адвокат Майкл Коэн готов давать показания спецпрокурору Мюллеру. Что он расскажет?

Другие дела двух президентов:

Власти США отчитались о воссоединении детей мигрантов с родителями (но еще не всех детей отдали семьям). На родину вернулись останки 55 американских военнослужащих, погибших во время войны в Корее.

Путин же, вернувшись из Южной Африки, полетит в Петербург смотреть на военно-морской парад. Он будет в воскресенье.

Крещение и автокефалия

В Киеве сегодня крестный ход с участием президента Порошенко в честь 1030 крещения Руси. Дата не сильно круглая, но когда борешься за автокефалию, можно праздновать хоть каждый год.

В ссылках же отпразднуем 275-летие Державина:

Беседа с филологом Татьяной Смоляровой, автором книги "Зримая лирика. Державин" (НЛО, 2011). Она называет его зачинателем европеизации русской литературы. А кому в допушкинской русской словесности неуютно – вот остроумный материал ко дню рождения Дельвига. Дельвиг умел дружить, по этому случаю собраны трогательные признания разных писателей их друзьям, тоже писателям.

История. Длинные воспоминания о войне ленинградца Константина Платонова: его забрали в армию еще в 1939 году, потом он воевал в оккупированной незадолго до этого Прибалтике, попал в плен, батрачил, выживал, а после войны страдал от графы "был в немецком плену". Написано слегка деревянным советским языком, но сами истории – поразительные. И неожиданное: истории спортсменов, ставших жертвами сталинских репрессий.

Ну и про викингов. Отрывок из книги Ники Брантмарк "Что такое лагом. Шведские рецепты счастливой жизни".

Искренне ваши,

Семь-сорок