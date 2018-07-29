Злой бог и чучело Христа. Что оскорбляет чувства верующих

Девушка из Барнаула Мария Мотузная рассказала в твиттере о том, как на нее завели два уголовных дела из-за изображений опубликованных на ее странице "Вконтакте" несколько лет назад. Сейчас ее обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих. По экстремистской статье в России регулярно возбуждают уголовные дела: за 2017 год их было более полутора тысяч. Обвинения в оскорблении чувств верующих встречаются реже: за прошлый год по этой статье осудили всего четыре человека. Радио Свобода собрало из опубликованных судебных решений истории людей, которые оскорбили чувства верующих.

В 2013 году бывший преподаватель медицинского вуза в Оренбурге Сергей Лазаров опубликовал эссе "Злой Христос". Как пишет аналитический центр "Сова", в этом эссе автор рассуждает об образе Спаса Вседержителя (Пантократора) в христианской иконографии с точки зрения гностицизма. На иконе "Христос Пантократор" автор заметил асимметрию лица и связал это с двойственностью образа: на одной половине лица спокойное выражение, на второй половине более суровое. Автор называет Христа "Богом-карателем", "тираном, убийцей, нарциссом-олигофреном, лепящим уродов из глины и мучающим их, питающимся исключительно стоном от страданий живых существ". А РПЦ автор связывает с сатаной: "Главное помнить, что истинное христианство — потустороннее: для мира неудобно, болезненно, а потому всегда непонимаемо и гонимо, — заявляет автор. — Любой другой вариант — от сатаны. В качестве эталона другого варианта отлично подходит РПЦ МП".

По словам адвоката Лазарова, возбуждение уголовного дела инициировал сотрудник Центра "Э" Артем Бекеев, он же отправил текст на экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что этот тест не является исследованием, а сведения в тексте не соответствуют данным науки. "Сведения подаются автором статьи как утверждения, между тем они не соответствуют общепризнанным фактам и не подтверждаются документально. Автор не проявил должной объективности и беспристрастности, а, напротив, высказал свою точку зрения предвзято по отношению к иудейской и христианской религиям, а также по отношению к еврейской нации и к Московской Патриархии Русской Православной Церкви. […] В материалах, представленных на исследование, имеются признаки оказания психологического воздействия на читателей. В тексте содержаться высказывания, которые могут способствовать возбуждению религиозной и национальной ненависти либо вражды".

Всего по этому делу прошло 17 заседаний, суд признал Лазарова виновным и присудил ему штраф в 35 тысяч рублей с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Оскорбление "Вконтакте"

Данил Лобов из города Омутнинск Кировской области опубликовал у себя на странице "Вконтакте" несколько фотографий. Сначала карикатурное изображение бородатого мужчины с надписью "Я ИСУС ХРИСТОС СПАСУ ЗА ПОЛТОС", которое содержит "лингвистические и психологические признаки унижения христиан и пропаганды неполноценности христиан". А затем еще 4 карикатуры с изображением бородатого мужчины с нимбом и нецензурными подписями, в которых "содержатся лингвистические признаки унижения церковнослужителей и пропаганды неполноценности церковнослужителей".

Суд установил, что Лобов испытывал неприязнь к христианам и церковнослужителям и опубликовал эти изображения "на почве явного неуважения к обществу, с целью оскорбления религиозных чувств верующих, исповедующих христианство". Лобов во всем сознался, свою вину признал. До этого Лобов не нарушал общественного порядка, на работе и по месту жительства о нем неплохо отзывались, и на учете он нигде не состоял. В итоге, Лобова признали виновным и присудили штраф 25 тысяч рублей.

​Николай Петращук из города Курган сфотографировал в зеркале свое отражение, при этом он держал в руках перевернутую икону "Чудо Святого Георгия о змие". После этого Петращук опубликовал эту фотографию на своей странице "Вконтакте" с подписями: "чертям во славу людям во забаву"; "...мой отец дьявол"; "...дьявола потешал, "нецензурное слово" эту унижал". Согласно материалам суда, Петращук сделал это под влиянием "сложившегося стойкого явного неуважения к обществу и религиозным чувствам верующих православных христиан".

Судя по странице Николая "Вконтакте", он позиционирует себя как экстрасенс, практикует различные магические обряды и даже проводит обряды на похудение. Но в этой ситуации магия оказалась бессильной: Петращука обязали выплатить штраф 30 тысяч рублей.

Житель Йошкар-Олы по фамилии Воробьев опубликовал на своей странице "Вконтакте" два изображения: на первой был восьмиконечный православный крест с нецензурной надписью, а на второй изображалась сцена казни Иисуса Христа: в центре расположен крест с пригвожденным к нему Иисусом Христом, на кресте сидит мужчина с улыбкой на лице и показывает знак, подняв большой палец руки вверх. На последней фотографии также была нецензурная надпись. Через три дня Воробьев опубликовал на своей странице изображение перевернутого четырехконечного креста с текстом "Принявшие бога уверовали сами и уверили других в собственной ничтожности и беспомощности". Эксперт, который проверял эти изображения, пришел к выводу, что они прямо оскорбляют религиозные чувства верующих, демонстрируют пренебрежительное, неуважительное и издевательское отношение к религиозным святыням и имеют отсылки к сатанинским взглядам. В суде Воробьев согласился со всеми обвинениями, признал свою вину и раскаялся. В итоге, Воробьева признали виновным и приговорили к обязательным работам на срок 200 часов.

Чучело Христа

Двое мужчин из города Сосновка Кировской области сделали чучело Христа и поздно вечером прикрепили его к поклонному кресту, который стоит возле дороги в деревне Старая Малиновка. Вот как описывается тот вечер в судебном решении:

"Реализуя преступный умысел, действуя совместно и согласованно, Казанцев К.Н. и Шайдуллин P.P. набили приготовленные заранее предметы одежды — халат и брюки — сухой травой, завязав при этом имевшимися у них веревками рукава и обе брючины, разместили внутри халата пустую картонную коробку, а также соединили брюки и халат при помощи шурупов-саморезов. Продолжая свои преступные действия, выражая явное неуважение к обществу и пренебрежительное отношение к православной вере, в целях высмеивания почитаемого верующими религиозного символа — православного креста и религиозных канонов — Казанцев К.Н. и Шайдуллин P.P., действуя совместно и согласованно, […] разместили на православном поклонном кресте […] изготовленное ими ранее чучело человеческой фигуры в виде распятия, прикрутив рукава с помощью шурупов-саморезов к горизонтальной поперечине, установили над верхней частью креста маску клоуна и шапку. После этого Казанцев К.Н., действуя умышленно, продолжая преступные действия, в целях надругательства над символом православной веры маркерами черного и красного цветов сделал на поклонном православном освещенном кресте следующую надпись: Аллах Акбар Смерть Неверным".

Шайдуллин с Казанцевым признали вину, раскаялись и извинились перед жителями деревни. Суд признал обоих виновными и присудил каждому 230 часов обязательных работ.

Потенциальное оскорбление

Когда дело доходит до оскорбления чувств, можно не только наказывать, но и запрещать: любая картинка или видео, которые способны оскорбить чувства верующих могут быть запрещены к распространению на территории РФ. Весь этот процесс запрещения похож на перенос воды в решете: усилий много, а результата и пользы нет. Чтобы запретить что-либо в интернете, сначала кто-то должен написать жалобу на публикацию, потом идет экспертиза, затем суд, и в итоге, как показывает практика, запрещенный контент можно без труда найти снова.

Например, в 2015 году прокуратура Санкт-Петербурга собиралась запретить несколько публикаций в сообществе "Бога нет" на сайте "Вконтакте". Среди них демотиватор с надписью "Ислам религия мира и добра. Соглашайтесь, а то мы расстреляем заложников"; демотиватор с изображением распятия и надписью "В древности были свои способы борьбы с шарлатанами"; изображение Богородицы, которая держит в руках бочонок пива "Балтика" и пьет его через соломинку; изображение куполов храма и надпись "Русская Православная Церковь секта жуликов и воров". Также прокуратура собиралась запретить карикатуру, на которой царь приносит священнику мешок с надписью "Банк России". Царь говорит: "Нужны ра-бы, скоро вы-бо-ры!". А священник тянется к мешку и отвечает: "Сделаем!".

Эксперты, обосновывая оскорбительность последнего изображения, описали его так: "Русская Православная Церковь помогает президенту РФ оставаться у власти, для чего РПЦ использует свое влияние на православных верующих (рабов) в ходе подготовки к выборам, делая это за счет средств из бюджета Российской Федерации".

Экспертизу всех изображений проводил Санкт-Петербургский государственный университет. Комиссия сделала вывод, что в изображениях содержатся признаки оскорбления религиозных чувств верующих. После чего прокуратура решила запретить эти публикации через суд, но сообщество успело сменить адрес и удалило публикации. Тогда в 2017 году прокуратура решила еще раз проверить, остались ли эти публикации в интернете, и нашла 94 страницы с изображениями. В итоге, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга все же запретил эти публикации, так как "в свободном демократическом обществе не может защищаться свободой мысли, слова, мнения и информации распространение информационных материалов противоправного характера, способных оскорбить религиозные чувства верующих". Стоит ли говорить, что все эти публикации по-прежнему можно посмотреть без VPN по тем ссылкам, которые опубликованы в решении суда?

Аналогичная история произошла в Пятигорске. Пятигорский городской суд запретил видео из сообщества "Злой школьник" на сайте "Вконтакте". На видео была икона, а закадровый голос пел в стиле церковного хора слова: "... твою мать, красотища какая". В служебном кабинете прокуратуры это видео посмотрели и решили, что оно способно "оскорбить чувства верующих, поскольку при показе иконы озвучивается нецензурная брань". Суд это видео запретил к распространению, но посмотреть его по-прежнему может любой, просто вставив в поисковик слова песни.

PS: Часть судебных решений из этой статьи опубликованы на сайте РосПравосудие. В марте этого года Роскомнадзор заблокировал сайт проекта по решению Кстовского городского суда Нижегородской области. В суд обратился нижегородский житель Русла Гапон из-за публикации судебного решения по его делу. Он потребовал заблокировать страницу, так как "не давал согласия на обработку своих персональных данных". Так как сайт заблокирован, Радио Свобода не даёт прямых ссылок на решения суда.