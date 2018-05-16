Православие против модернизации. Эфир в 21:05

В недавнем докладе Всемирного Банка православие названо в числе факторов, которые не позволили ряду стран, в том числе России, построить успешные институты демократии и капитализма. Так ли это, и является ли нынешняя политическая и экономическая система России, ценности ее населения продуктом православной традиции?

Гости программы - Игорь Федюкин, доцент Школы исторических наук ВШЭ, и Алексей Захаров, доцент факультета экономических наук ВШЭ. Эфир в 21:05.