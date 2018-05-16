Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология

Православие против модернизации. Эфир в 21:05

Акция "Бессмертный полк" в Волгограде

Тормозит ли религия развитие России?

В недавнем докладе Всемирного Банка православие названо в числе факторов, которые не позволили ряду стран, в том числе России, построить успешные институты демократии и капитализма. Так ли это, и является ли нынешняя политическая и экономическая система России, ценности ее населения продуктом православной традиции?

Гости программы - Игорь Федюкин, доцент Школы исторических наук ВШЭ, и Алексей Захаров, доцент факультета экономических наук ВШЭ. Эфир в 21:05.

  • 16x9 Image

    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

ЕВРОПА ДЛЯ ГРАЖДАН

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG