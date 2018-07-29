В Новом Орлеане при стрельбе три человека убиты и семеро ранены

В Новом Орлеане три человека убиты и семеро ранены в результате стрельбы, устроенной возле торгового центра двумя вооруженными людьми. Они подошли к толпе, собравшейся в субботу вечером и открыли огонь, сообщил начальник полиции Майкл Харрисон. Стрельба произошла на проспекте Клэйборн, примерно в 4-х километрах от Французского Квартала Нового Орлеана, сообщили в полиции.

Харрисон, выступая перед журналистами вечером в субботу, сказал, что у одного из стрелков была винтовка, а у другого - пистолет. Он сказал, что они, похоже, стреляли без разбора в толпу. Перед тем, как убежать, они специально добивали одного человека. "Мы считаем, что они остановились над одним из людей и стреляли по нему несколько раз, а затем убежали", - сказал он.

Полиция обнаружила трех жертв - двух мужчин и одну женщину - которые были объявлены мертвыми на месте происшествия. Семь других жертв - пять мужчин и две женщины - были доставлены в больницы. Четверо из них были привезены частными транспортными средствами, а трое доставлены скорой помощью.

Харрисон сказал, что один перенес операцию и находится в критическом состоянии; остальные шестер в различном состоянии, но ни одно из них не считается опасным для жизни. Харрисон призвал людей помочь полиции найти убийц, но также попросил "людей не брать дело в свои руки".