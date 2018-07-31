Лев Пономарев оштрафован за пикет в поддержку Анны Павликовой

Суд в Москве оштрафовал на десять тысяч рублей правозащитника Льва Пономарева за одиночный пикет у здания Генеральной прокуратуры России. Председатель движения "За права человека" требовал отпустить из следственного изолятора Анну Павликову и Марию Дубовик, обвиняемых по делу "Нового величия". Об этом сообщает пресс-служба общественного движения.

Пономарева обвинили в нарушении правил порядка проведения общественного мероприятия.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества.

Всего по уголовному делу проходят десять человек: шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. При этом, как заявляют адвокаты арестованных, обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них рассказал, что был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он же написал устав фейковой организации, занимался сбором денег и арендовал помещение для встреч. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела.

Обвиняемые неоднократно заявляли о применении к ним пыток и угроз для получения признательных показаний.