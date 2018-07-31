"Зона права" откроет горячую линию по пыткам в тюрьмах и колониях

Правозащитная организация "Зона права" откроет горячую линию по пыткам в полиции, изоляторах, тюрьмах и колониях. С 1 по 15 августа правозащитники будут принимать звонки и сообщения об избиениях и гибели людей в результате действий сотрудников правоохранительных органов.
За 2017 год сотрудники "Зоны права" смогли взыскать в пользу пострадавших 470 тысяч рублей в российских судах и 139 тысяч евро в Европейском суде по правам человека.
Тема пыток в исправительных учреждениях привлекла внимание общественности после публикации видео, на котором сотрудники ярославской исправительной колонии избивают заключенного.
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