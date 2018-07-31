Михаил Ходорковский: "Это были смелые ребята"

Михаил Ходорковский выступил с заявлением по поводу убийства журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева.
"Эта группа работала совместно с моим проектом "Центр управления расследованиями" (гл. ред. Андрей Коняхин) над расследованием "Российские наемники". Это были смелые ребята, которые привыкли не просто собирать материал, а хотели "пощупать" его своими руками.
Я до последнего надеялся на чудо, что они попали в плен, что их можно вытащить. Вечная им память. Глубокие соболезнования родным.
Я приложу усилия к установлению виновных".
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