"Вырвать из заточения". 50 тысяч подписей в поддержку Сенцова

Петицию за обмен политическими заключенными между Россией и Украиной на ресурсе change.org подписали более 50 тысяч человек. Она была создана в мае после начала голодовки украинского режиссера Олега Сенцова. Автор петиции биолог из Дмитрова Александр Рекубратский требует от российского правительства провести обмен в формате "всех на всех". Рекубратский неоднократно проводил одиночные пикеты в поддержку украинского режиссера. Олег Сенцов не раз заявлял, что намерен держать голодовку "до конца".

14 мая Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам по обвинению в терроризме, объявил бессрочную голодовку в колонии, требуя освобождения украинских политзаключенных в России. По всему миру продолжаются акции в поддержку осужденного украинского режиссера.

Автор петиции на change.org Александр Рекубратский рассказал Радио Свобода, почему голодовка Олега Сенцова не оставила его равнодушным:

Мы думали, что петиция не встретит большого отклика, но оказалось, что это не так

– Когда мы узнали, что Сенцов объявил бессрочную голодовку, а требованием ее прекращения объявил освобождение украинских политзаключенных, мы поняли, что способом реализовать его требование является обмен заключенными, которые содержатся в тюрьмах России и Украины, желательно всех на всех. Ну, и чтобы распространить эту идею среди нашего народа, мы создали такую петицию на сайте change.org и объявили сбор подписей. Сначала мы думали, что петиция не встретит большого отклика, но оказалось, что это не так. К настоящему времени собрано уже более 50 тысяч подписей, и количество подписей продолжает увеличиваться. Мы не могли распространить петицию с помощью СМИ, это можно сделать только за счет горизонтального распространения. Мне кажется, это означает, что идею обмена российских и украинских заключенных поддерживают миллионы наших граждан.

– Александр, вы неоднократно участвовали в пикетах за освобождение Олега Сенцова, вам выписывали штраф, и все равно вы продолжаете выходить на улицы Москвы с требованием его освобождения, приезжаете из подмосковного города Дмитров. Почему вы неравнодушны к истории Олега Сенцова?

Его беспримерная голодовка - это повторение подвига Анатолия Марченко. Это вызывает сочувствие

– Мне кажется, основное, главное – это личность Сенцова, который совершил очень мужественный и совершенно бескорыстный поступок – объявил голодовку не с целью своего собственного освобождения, а с целью освобождения украинских политзаключенных. Это вызывает глубокое уважение к поступку Сенцова! Его беспримерная голодовка, и он держит ее уже больше 80 дней – это фактически повторение подвига Анатолия Марченко. Всё это вызывает сочувствие, и хочется хоть как-то его поддержать.

– Сколько раз вы уже выходили на пикеты, сколько раз вас задерживали полицейские?

– Задерживали меня только один раз, когда я вышел в пикет во время Чемпионата мира, когда действовал запрет президента на проведение массовых мероприятия, в том числе одиночных пикетов. Был суд по административному правонарушению, и я получил штраф в размере 10 тысяч рублей. Решение суда было обжаловано в высших инстанциях, сейчас мы ждем его рассмотрения в Мосгорсуде.

– Раньше вы выходили в пикеты с политическими требованиями? Каков ваш протестный опыт?

– Бекграунд, наверное, обычный – это участие в маршах против войны в Украине, против аннексии Крыма, против "закона подлецов", митинги 2011-12 годов. А в одиночные пикеты я стал выходить только в поддержку Сенцова.

– Кто ваши единомышленники сейчас?

– Обычные москвичи, не члены каких-то партий, ни системных, ни оппозиционных. Писатели, научные работники, студенты, обычные москвичи.

– Вы ученый, биолог, живете в Дмитрове. Расскажите немножко еще о себе.

– Мне 59 лет, я научный сотрудник, работаю в отраслевом Институте рыбного хозяйства, занимаюсь генетикой и селекцией рыб. Мы выводим породы карпов и осетров.

– На вашей работе как относятся к тому, что вы участвуете в пикетах?

– Я пока не вижу реакции со стороны нашей администрации на эту деятельность. А сотрудники института, которым это известно, меня поддерживают, я чувствую их поддержку.

– Если вернуться к петиции, насколько эффективными будут действия по сбору подписей в интернете? Можно ли этим чего-то добиться?

Мы понимаем, что петиция не имеет юридической силы, это просто способ донести информацию

​ – Мы с самого начала понимали, что основная задача этой петиции – просто информационная – рассказать о голодовке Сенцова. Проинформировать людей о том, что есть такая возможность, способ его освободить – это обмен заключенными России и Украины. Мы понимаем, что петиция не имеет никакой юридической силы, но это просто способ донести информацию.

– Процессом обмена политзаключенными сейчас занимаются российские и украинские уполномоченные по правам человека. Следите ли вы за этим, верите ли в то, что этот обмен будет произведен?

– Да, мы, конечно, следим. И сначала надежды были довольно большие, потому что это же нормальное действие, и российские заключенные содержатся в Украине, по некоторым сведениям, их там более 300 человек, и всякое правительство, наверное, хочет вернуть своих граждан на родину, вырвать их из заточения. Поэтому сначала надежды были основательные, тем более Чемпионат мира, имидж России и так далее. Но если бы наше правительство хотело произвести такой обмен, хотело бы освободить своих граждан, оно бы уже это сделало. Поэтому, к сожалению, сейчас у нас очень мрачный, пессимистический взгляд на ход событий.

– Почему российская власть не может отпустить Сенцова, обменять его на российских политзаключенных?

– Мы видим, как она относится к своим гражданам – сейчас вал каких-то странных дел, сидят дети, сидят ученые, начинают преследовать ученых. Если такое отношение к гражданам внутри страны, такое же отношение и к гражданам, которые уже попали в заключение. Наверное, наша власть не очень беспокоится о своих гражданах, – рассказал ученый, активист, организатор петиции за освобождение Олега Сенцова Александр Рекубратский.

На днях стало известно, что тюремное начальство отказало Олегу Сенцову во встрече с священником. Об этом рассказал епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Войтенко. По словам отца Григория, начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу полковник Новиков встретил его крайне любезно – до тех пор, пока не узнал, с кем именно из заключенных хотел бы встретиться священнослужитель. После этого Новиков изменился в лице и заявил, что не видит целесообразности во встрече отца Григория с Сенцовым. Епископ отметил, что его "попытки воззвать к закону, разуму, совести и милосердию ни к чему не привели".

По действующему уголовно-исполнительному кодексу "к осужденным по их просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, по выбору осужденных. Личные встречи предоставляются без ограничения их числа продолжительностью до двух часов каждая".