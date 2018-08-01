Суд в Краснодаре отменил наказание для пятерых участников акции 5 мая

Краснодарский краевой суд отменил решения и отправил на пересмотр дела пяти участников акции 5 мая. Их обвиняли в неповиновении сотруднику полиции и нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом правозащитной организации "Зона права" сообщил адвокат обвиняемых.

Дела Артема Чутя, Богдана Кодаша, Андрея Храменко, Станислава Чепаченко, Александра Лечицкого были прекращены из-за июльского постановления Верховного суда России. В нем говорится, что задержанным за участие в несанкционированном митинге нельзя предъявлять обвинения в неповиновении сотрудникам полиции.

По словам адвоката активистов, дела по акции 5 мая делались "под копирку" и сопровождались фотографиями, которые не имели четкой даты создания и не были заверены должным образом.

Акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным и его сторонниками, прошли в 27 российских городах. По данным "ОВД-Инфо", всего на них было задержано около 1600 человек. На трех из них заведены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия к сотруднику полиции".