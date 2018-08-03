В "Лефортово" держит голодовку обвиненный в госизмене капитан

В московском изоляторе "Лефортово" уже 18 дней держит голодовку капитан 2-го ранга запаса Черноморского флота Леонид Пархоменко, арестованный по делу о государственной измене в 2016 году. Его обвиняют в шпионаже в пользу Украины, которой он якобы передавал сведения, представляющие государственную тайну.

О голодовке Пархоменко узнали члены общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев и Ева Меркачева. По их словам, обвиняемый пожаловался, что следствие оказывает давление на его семью, и что при задержании его "ударяли о пол".

Разговор Пархоменко с членами ОНК прервали сотрудники следственного изолятора. Они сослались на поправки в закон о деятельности общественных наблюдателей.