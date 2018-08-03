В США опровергли сведения о шпионке в московском посольстве

Секретная служба США опровергла сведения о том, что в посольстве Соединенных Штатов в Москве более десяти лет работала российская шпионка. В ведомстве объяснили контакты сотрудницы посольства с российскими спецслужбами тем, что это входило в ее обязанности в рамках налаживании взаимодействия с властями. В Секретной службе отметили, что у россиянки не было доступа к секретной информации.

О предполагаемой российской разведчице в посольстве США накануне сообщила британская газета The Guardian. Материал был опубликован на сайте издания. В печатной версии газеты, которая вышла в пятницу утром, статьи уже не было, передает Русская служба "Би-Би-Си".