Чайка предложил наказывать за отказ проверять жалобы из колоний

Генеральный прокурор России Юрий Чайка потребовал проанализировать отказы в возбуждении уголовных дел по жалобам осужденных на обращение и условия содержания в колониях. Чайка предложил проработать вопрос об уголовной ответственности следователей, дознавателей и прокуроров, действия которых привели к отказу в возбуждении дела.

"Острые сигналы о фактах грубейшего несоблюдения конституционных прав личности, хищения средств, выделяемых на модернизацию системы исполнения наказаний, других злоупотреблений, поступают все чаще. В таких условиях надзирающие прокуроры действуют, очевидно, неэффективно", – цитирует Юрия Чайку агентство РИА Новости.

Тема пыток в колониях и жалоб заключенных на условия содержания стала одной из центральных после обнародования "Новой газетой" видеозаписи избиения осужденного Евгения Макаров в колонии Ярославля. Потерпевший жаловался на пытки больше года назад, но уголовное дело так и не было возбуждено.

За последние недели суд арестовал нескольких сотрудников ярославской ИК-1. Также стало известно о случаях применения насилия в местах лишения свободы и отделениях полиции в других регионах.

Российские власти заявили о возможной реформе Федеральной службы исполнения наказаний, ужесточении ответственности для ее сотрудников и ревизии видеозаписей из всех колоний страны.