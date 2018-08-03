В Петербурге водителя троллейбуса уволили из-за судимости за репосты

В Санкт-Петербурге предприятие Горэлектротранс отстранило от работы водителя Дину Гарину из-за судимости за посты в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает "Фонтанка".

Несмотря на погашенную судимость, Гарина все ещё числится в списке экстремистов. Сотрудники полиции постановили, что её нельзя допускать до работ связанных с обеспечением транспортной безопасности. В 2016 году Гарину осудили на полтора года условно за пост в социальной сети "ВКонтакте", в котором она высказалась об одной из национальностей.

Ранее стало известно, что в Барнауле заведено третье за месяц уголовное дело за шутки про религию в социальных сетях. Андрей Шашерин, Мария Мотузная и Даниил Маркин обвиняются в "возбуждении ненависти или вражды" и "оскорблении чувств верующих" из-за так называемых мемов.