Задержанная в США россиянка Мария Бутина незадолго до выборов президента США общалась с бывшим членом команды Дональда Трампа. Речь идет о Джеффри Гордоне. Он отвечал в предвыборном штабе Трампа за национальную безопасность. О том, что Бутина вела с ним переписку, сообщает The Washington Post.

Газета ссылается на показания россиянки, предоставленные комитетом Сената США по разведке. Согласно этим данным, Бутина и Гордон познакомились в сентябре 2016 года на мероприятии в резиденции швейцарского посла. Некоторое время они продолжали общение. В частности, Бутина приглашала Гордона на общественный ужин, организованном наследником Рокфеллеров, а он её – на рок-концерт и вечеринку в честь своего дня рождения.

The Washington Post отмечает, что Джеффри Гордон покинул штаб Трампа в августе 2016 года – до знакомства с Бутиной. Сам Гордон утверждает, что не обсуждал с россиянкой избирательную кампанию в США, а их отношения не носили романтический характер.

Бутину задержали в США 16 июля. Её обвиняют в незаконном лоббировании интересов России. По версии американских властей, Бутина помогала в организации встречи между президентами России и США и пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы на государственный уровень.

В Министерстве иностранных дел России Бутину называют политзаключенной.