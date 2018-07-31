Джулиани сомневается, что "сговор с Россией является преступлением"

Адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани заявил в понедельник, что "не уверен, будто сговор с Россией может считаться преступлением". Но эксперты по правовым вопросам неоднократно заявляли, что любой, в отношении которого установлен факт сотрудничества с Россией на выборах 2016 года, может быть обвинен в других преступлениях, таких как заговор. И именно в связи с этим и проводится специальное расследование прокурора Мюллера.

Отвечая на вопрос о предстоящем судебном процессе над главой предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта, Джулиани сказал CNN, что Манафорт "не был связан интимными деловыми отношениями с Дональдом Трампом".

"Четыре месяца, они не собирались сговариваться с Россией, и я даже не знаю, было ли это преступлением, сговариваться с русскими", - сказал Джулиани. По его словам, "когда вы начинаете анализировать, что такое преступление - взлом - это преступление ... Но никакого взлома президент не совершал."

В своем интервью CNN Джулиани заявил, что ему неизвестно, будет ли помилован бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, находящийся под уголовным расследованием. По его словам, команда Мюллера более недели не отвечает на рекомендации команды Трампа относительно возможного интервью Мюллером президента.

Президент Трамп неоднократно отрицал, что существовал сговор между его избирательной кампанией и Москвой. Он использовал такой же аргумент, что и Джулиани: сговора не было, а если он и был, то это не преступление.