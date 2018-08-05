Болтон отверг подозрения в причастности к нападению на Мадуро

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон отверг любую причастность США к инциденту в Каракасе. Такова первая реакция Вашингтона на заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о соверёшнной попытке покушения на него. Мадуро обвинил в нападении Соединённые Штаты и Колумбию.

Выступая вечером в субботу Мадуро заявил, что при покушении на его жизнь применялись дроны со взрывчаткой. Агентство AFP приводит слова источника в правительстве Колумбии, назвавшего обвинения против президента Сантоса "безосновательными".

Мадуро произносил речь и говорил об экономике Венесуэлы, когда раздались звуки нескольких взрывов. На записи телетрансляции видно, что президент и его окружение выглядят напуганными. Через несколько секунд телевидение показало, как солдаты разбегаются в поисках укрытия.

Венесуэла находится в состоянии нестабильности уже несколько лет. Когда-то она была одной из самых богатых стран Латинской Америки, но годы неэффективного управления и неудачной социальной политики подорвали стабильность, что привело к социальной напряженности и безудержной инфляции.

В мае Мадуро был переизбран на очередной шестилетний срок. Результаты выборов подверглись широкой критике со стороны оппозиции и международных наблюдателей, по мнению которых они были нелегитимными и сопровождались многочисленными нарушениями, сообщил "Голос Америки".