Арестован замначальника колонии, сломавший заключенному 10 ребер

Суд в Калининграде арестовал замначальника отдела безопасности исправительной колонии №9 Даврона Хакимова, подозреваемого в превышении должностных полномочий с применением насилия.

По версии следствия, 30 января этого года Хакимов вместе с неустановленными сотрудниками ФСИН избил одного из осужденных, сломав ему десять ребер. Позже у пострадавшего, имя которого не называется, врачи диагностировали пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости.

Уголовное дело было возбуждено 26 марта. При этом Хакимов не был уволен с должности и продолжал работать в колонии вплоть до ареста. В региональном управлении ФСИН заявляли, что уволят замначальника отдела безопасности только после того, как суд установит его вину и вынесет приговор.

Ранее Заволжский суд Ярославля арестовал 11 сотрудников ярославской исправительной колонии №1 по делу о пытках осужденного Евгения Макарова. Всего в пытках участвовали 18 сотрудников ИК. Также было заведено уголовное дело на следователя Родиона Свирского, который в июле 2017 года проигнорировал жалобы заключенных на систематические издевательства со стороны сотрудников ФСИН.