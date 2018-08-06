Россия собирается выслать греческих дипломатов

Министерство иностранных дел России сообщило послу Греции Андреасу Фриганасу о высылке греческих дипломатов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Зеркальные меры" в отношении греческой стороны были приняты после того, как в июле из Греции были высланы двое сотрудников российской дипмиссии. Ещё двум был запрещен въезд в страну. Дипломатов обвинили в попытке сбора информации, а также подкупе государственных чиновников. Греческие власти рассматривают это как угрозу национальной безопасности.

По информации агентства Reuters, российские дипломаты якобы пыталась сорвать сделку между Грецией и Македонией. Страны не могли договориться о переименовании бывшей югославской республики почти тридцать лет. И новое соглашение открывает Македонии путь в НАТО и Евросоюз. Источник Reuters в МИД Греции подтвердил эту информацию.