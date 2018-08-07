Над заключенным, пострадавшем от пыток, снова издеваются в колонии

Заключенного Евгения Макарова, пострадавшего от пыток в ярославской исправительной колонии №1, отправили в ШИЗО за отказ мыть унитаз под видеозапись, сообщает правозащитный фонд "Общественный вердикт".

Ранее Макарова перевели в исправительную колонию №8. Но, как сообщают правозащитники, и в этой колонии над заключенным продолжают издеваться.

В заявлении "Общественного вердикта" отмечено, что "администрация колонии сознательно использует тюремную субкультуру для того, чтобы оказывать на Макарова давление". По неформальным тюремным правилам уборка унитаза по принуждению и, тем более, под видеозапись, приводит к потере уважения со стороны других заключенных. Из-за этого Макаров отказался от требования сотрудников ИК, что стало формальным поводом для помещения его в штрафной изолятор.

20 июля "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. Инцидент произошел летом 2017 года. Еще тогда Макаров и несколько других заключенных заявляли о систематических избиениях сотрудниками ИК, однако Следственный комитет, проведя проверку, отказал в возбуждении уголовного дела, посчитав "применение физической силы и специальных средств обоснованным и правомерным".

Спустя год, после публикации видеодоказательств, СК все же завел дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Заволжский суд Ярославля арестовал 11 сотрудников колонии по делу о пытках. Всего в них участвовали 18 человек. Также было заведено уголовное дело на следователя Родиона Свирского, который в июле 2017 года проигнорировал жалобы заключенных на систематические издевательства со стороны сотрудников ФСИН.