В ФСБ ответили на жалобу Telegram в Верховный суд

Федеральная служба безопасности России ответила на апелляционную жалобу Telegram в Верховный суд. В ведомстве считают, что их требование предоставить ключи для расшифровки сообщений в мессенджере не нарушает тайну переписки. Об этом сообщает "Коммерсант".

В ФСБ утверждение о том, что право на тайну переписки распространяется и на информацию о её шифровании, назвали "субъективным и голословным суждением частного лица". Юристы Telegram назвали позицию ведомства "абсурдной". Получив доступ к ключам шифрования сообщений, ФСБ сможет читать переписку всех пользователей мессенджера.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура России не давала разрешение на ограничение доступа к миллионам IP-адресов для блокировки мессенджера Telegram.

13 апреля суд в Москве вынес решение о запрете Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Блокировки начались 16 апреля. Поскольку мессенджер стал использовать для их обхода серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.