В Белоруссии задержана главный редактор информагентства БелаПАН

В Белоруссии по делу о незаконном доступе к платной информации государственного агентства БЕЛТА задержана главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета Белоруссии.

В квартире Левшиной утром 9 августа проведен обыск, вскрыт системный блок ее компьютера, передает БелаПАН.

7 августа в редакциях негосударственного новостного портала TUT.BY и информационного агентства БелаПАН прошли обыски. В тот же день были задержаны, а позже арестованы на трое суток несколько журналистов, в том числе Татьяна Коровенкова из БелаПАН.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает власти освободить задержанных белорусских журналистов. Обыски в редакциях БелаПАН и TUT.BY также осудили правозащитный центр "Весна", белорусская ассоциация журналистов и Белорусский ПЕН-Центр. В совместном заявлении они назвали действия правоохранительных органов чрезмерными и грубо нарушающими свободу слова.