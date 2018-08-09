Израиль нанес удары по Газе в ответ на обстрел со стороны ХАМАС

Израильская авиация атаковала в секторе Газа более 140 объектов группировки ХАМАС, в том числе тренировочные лагеря и склады с оружием. По данным агентства France-Presse, при авиаударе погибли как минимум три человека, в их числе беременная женщина и ребенок. Еще несколько человек ранены.

Удар был нанесен в ответ на обстрелы с территории сектора Газа. Израильские военные утверждают, что всего боевики ХАМАС выпустили более 150 ракет. Ранения получили семь израильтян. Обстрел произошел, несмотря на согласие ХАМАС прекратить на пять лет военные действия в обмен на ослабление экономической блокады Палестинской автономии.