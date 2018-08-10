Рубль продолжает падать на фоне новых санкций США

Курс рубля в пятницу продолжил падение на фоне новых санкций со стороны США. В первые минуты после открытия торгов на Московской бирже стоимость одного доллара впервые за два года превысила отметку в 67 рублей.

Позднее российская валюта немного отыграла падение. Установленный Центральным банком курс доллара на 11 августа составил 66 рублей 90 копеек, курс евро 76 рублей 67 копеек. Кроме этого, продолжили дешеветь акции "Сбербанка", ВТБ, "Аэрофлота".

Новые санкции США в отношении России вступят в силу 22 августа. Ограничения связаны с отравлением в Англии бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва заявляет о готовности принять ответные меры.