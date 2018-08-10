Путин пообещал "откликнуться" на ситуацию с Олегом Сенцовым

Президенты Франции и России в телефонном разговоре обсудили состояние Олега Сенцова, который уже три месяца держит голодовку в российской тюрьме.

Эммануэль Макрон выразил опасение за жизнь украинского режиссера и заявил о необходимости "срочного гуманитарного решения ситуации". Путин пообещал "откликнуться" на эту просьбу, утверждает Елисейский дворец.

В Кремле подтвердили информацию о том, что Путин и Макрон обсудили ситуацию с Сенцовым, но не сообщили никаких подробностей или итогов разговора. В сообщении на сайте президента России имя Сенцова не упоминается. В публикации указано, что Путин и Макрон обменялись мнениями о текущей ситуации в Сирии. При этом подчеркивается, что в телефонном разговоре "затрагивались также некоторые другие темы".