Сотрудники ярославской колонии дали показания против ее начальника

Сотрудники ярославской колонии, арестованные по делу о пытках, дали показания против начальника учреждения. Они утверждают, что Дмитрий Николаев лично приказал пытать заключенного Евгения Макарова. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

По словам сотрудников ФСИН, Николаев потребовал записать пытки на видео, чтобы потом убедиться в исполнении его приказа. Конфликт между Макаровым и надзирателями якобы начался после того, как те бросили письмо его родителей на пол. Заключенный стал оскорблять сотрудников ФСИН. Видеозапись с ругательствами в адрес персонала учреждения показали Николаеву. "Указанное поведение Макарова явилось последней каплей, так как он злостный нарушитель и часто оскорблял сотрудников", – заявил один из арестованных сотрудников колонии.

Макаров пожаловался на пытки в ярославской колонии в прошлом году. Тогда правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело. 20 июля "Новая газета" распространила полученную правозащитниками видеозапись избиения Макарова.

После публикации видео нескольких сотрудников колонии арестовали, а власти стали заявлять о грядущих проверках в местах лишения свободы и возможной реформе ФСИН. Сам Макаров сообщил, что боится за свою жизнь, а его адвокат Ирина Бирюкова, покинувшая Россию из-за угроз, попросила обеспечить осужденному государственную защиту.