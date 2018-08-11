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В Праге прошёл многотысячный гей-парад

В Праге в субботу десятки тысяч человек участвовали в фестивале Prague Pride. Демонстранты несли радужные флаги, призывая к защите прав человека любой сексуальной ориентации на любовь и семью.

В районе проведения шествия дежурили сотни полицейских, чтобы не допустить нападений праворадикалов на собравшихся.

Почетным гостем парада в этом году стала модель-трансгендер из Нидерландов Луиза Ламерс.

Лейтмотивом фестиваля, который завершится в воскресенье, 12 августа, стала тема семьи. Активисты ЛГБТ-движения критикуют положение в Чехии, где усыновление детей однополыми партнерами возможно только "в индивидуальном порядке".

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