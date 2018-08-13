СМИ: Минкульт России хочет взять под контроль Фонд кино

Министерство культуры России намерено взять под контроль Фонд кино. Ведомство уже разработало проект нового устава государственной организациии внесло его в правительство. По данным источников газеты "Ведомости", министр культуры Владимир Мединский уже получил согласие на изменения у премьера Дмитрия Медведева. По информации РБК, правительство пока не приняло окончательного решения.

Главные предложения Министерства культа —функции контроля за расходованием государственных средств и назначение главы Фонда кино должно получить правительство. При этом Минкульт получит возможность выдвигать свои кандидатуры на этот пост. Согласно действующей редакции устава фонда все эти функции находятся в компетенции самой организации.



В качестве аргументов, которые выдвигает Минкульт в пользу необходимости изменений, якобы несоответствие устава фонда Гражданскому кодексу . Министерство должно иметь полное право распоряжаться фондом как своим финансовым инструментом поддержки кино, сказали собеседники "Ведомостей".

Фонд кино частично финансирует большую часть российских фильмов, вышедших в прокат. В этом году организация распределит между продюсерами около 3 миллиардов средств из бюджета и около миллиарда собственных денег. Примерно 850 миллионов будут распределены между кинотеатрами.