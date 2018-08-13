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СМИ: Минкульт России хочет взять под контроль Фонд кино

Министр культуры России Владимир Мединский

Министерство культуры России намерено взять под контроль Фонд кино. Ведомство уже разработало проект нового устава государственной организациии внесло его в правительство. По данным источников газеты "Ведомости", министр культуры Владимир Мединский уже получил согласие на изменения у премьера Дмитрия Медведева. По информации РБК, правительство пока не приняло окончательного решения.

Главные предложения Министерства культа —функции контроля за расходованием государственных средств и назначение главы Фонда кино должно получить правительство. При этом Минкульт получит возможность выдвигать свои кандидатуры на этот пост. Согласно действующей редакции устава фонда все эти функции находятся в компетенции самой организации.


В качестве аргументов, которые выдвигает Минкульт в пользу необходимости изменений, якобы несоответствие устава фонда Гражданскому кодексу . Министерство должно иметь полное право распоряжаться фондом как своим финансовым инструментом поддержки кино, сказали собеседники "Ведомостей".

Фонд кино частично финансирует большую часть российских фильмов, вышедших в прокат. В этом году организация распределит между продюсерами около 3 миллиардов средств из бюджета и около миллиарда собственных денег. Примерно 850 миллионов будут распределены между кинотеатрами.

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