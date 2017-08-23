Никита Михалков вышел из попечительского совета Фонда кино

Режиссер Никита Михалков уходит из попечительского совета Фонда кино. Об этом он сам заявил на заседании коллегии Министерства культуры.

Михалков объяснил свое решение тем, что картины, которые поддерживает Фонд кино, "ничего не значат". Режиссер заявил о "безответственности" членов Фонда, а также раскритиковал новый состав попечительского совета организации, в который в числе прочих вошла Наталья Тимакова, пресс-секретарь главы правительства России Дмитрия Медведева. Михалков обвинил Тимакову в "латентной русофобии". Он утверждает, что теперь все решения в Фонде кино принимаются с помощью "телефонного права и подковерной политики".

Фонд кино подчиняется правительству России. Цель организации – оказывать "социальную и экономическую поддержку" российскому кинематографу. Михалков вошел в попечительский совет Фонда в 2009 году. В апреле 2017 года состав совета был обновлен. Помимо Тимаковой Медведев включил в него, в частности, главу Первого канала Константина Эрнста, замдиректора ВГТРК Антона Златопольского, а также представителей от администрации президента, Росимущества, Министерства финансов и Министерства культуры.

В 2017 году Фонд кино поддержал 35 отечественных проектов. На их реализацию планируется выделить 2,5 миллиарда рублей, из них 2 миллиарда – на безвозвратной основе.

Многие фильмы, которые за последние годы поддержал Фонд кино, вызвали резкую критику, в числе таких фильмов в частности "Взломать блогеров". На этот проект потратили 35 миллионов рублей. Рейтинг картины на "Кинопоиске" – один балл из 10.