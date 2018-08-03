Дело "трех сестер". Начало Большого террора. Новые "враги народа". Эфир в 21:05

Дело "трех сестер". Почему в России не принимают закон о профилактике семейно-бытового насилия, а статья о необходимой обороне не работает? Комментирует адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.

Годовщина начала Большого террора. Есть ли оправдание Сталину? Рассказывает заместитель директора по научной работе Музея истории ГУЛАГа Галина Иванова.

Новые враги народа. Казаки просят 60 миллионов рублей на создание единого реестра "врагов народа". Почему подобная инициатива в принципе возможна в современной России? Спросим у члена совета Вольного исторического общества Павла Гнилорыбова.