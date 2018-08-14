S.3336 – законопроект об ужесточении санкций. Фрагменты

Проект закона об ужесточении санкций против России, внесенный группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с сенатором Линдси Грэмом, 14 августа был опубликован на сайте Конгресса США.

Документ под номером S.3336, озаглавленный "Закон об укреплении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и введении дополнительных санкций в отношении Российской Федерации", имеет и короткую версию названия: "Закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля".

Законопроект был внесен в Конгресс вскоре после встречи президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля и содержит как политические заявления, так и перечень конкретных мер, которые законодатели предлагают принять в ответ на действия России.

В законопроекте говорится, что Соединенные Штаты не признают аннексии Россией Крыма – по образцу Декларации 1940 года о непризнании аннексии Советским Союзом стран Балтии. Также документ запрещает администрации США предпринимать шаги, направленные на выход страны из НАТО.

В отдельных главах законопроекта на Россию возлагается ответственность за применение химического оружия (речь идет об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери), за кибератаки и за вмешательство в выборы президента США в 2016 году, а также высказывается мнение, что Россия могла совершить в Сирии военные преступления.

Когда будет рассмотрен законопроект, пока неясно. Предыдущий законопроект о санкциях в отношении России был принят в прошлом году подавляющим большинством голосов в обеих палатах Конгресса.

Радио Свобода публикует фрагменты законопроекта:

Расширение Закона о борьбе с противниками Америки через санкции

Через 180 дней после вступления в силу Закона о защите безопасности Америки от агрессии Кремля президент должен ввести санкции в отношении

(1) политических деятелей, олигархов и других лиц, которые участвуют, напрямую или не напрямую, в незаконных и коррумпированных действиях от имени Президента Российской федерации Владимира Путина, а также людей, действующих от имени этих политических деятелей, олигархов и лиц;

(2) российских полугосударственных юридических лиц, которые участвуют в незаконной и коррумпированной деятельности от имени Президента РФ Владимира Путина;

(3) членов семей лиц, указанных в параграфах (1) или (2), которые получают значительную прибыль от этой незаконной и коррумпированной деятельности; и

(4) лиц, включая финансовые институты, которые осуществляют денежные операции с лицами, описанными в параграфах (1), (2) или (3).

Разделы 236–237. Санкции в отношении инвестиций в энергетические проекты

Через 180 дней после вступления в силу Закона о защите безопасности Америки от агрессии Кремля президент должен ввести санкции в том случае, если лицо, зная об этом законе, инвестирует в энергетические проекты за пределами Российской Федерации, которые принадлежат российским государственным или полугосударственными компаниям, сумму, превышающую 250 млн долларов США.

Что касается собственно российских энергетических компаний, то предлагается следующее:

Санкции будут касаться лиц, которые продают, сдают в аренду или предоставляют РФ товары, услуги, технологии, финансирование на сумму более 1 млн долларов.

Подлежат запрету на поставки следующие товары и услуги:

(b) Товары, услуги, технологии, финансирование или иная поддержка, которая может значительно помочь Российской Федерации –

(1) в разработке нефтяных ресурсов, находящихся на территории РФ, или

(2) в производстве нефти в РФ, включая любую прямую помощь в создании, модернизации и ремонте инфраструктуры, которая позволяет разрабатывать нефтяные ресурсы в Российской Федерации.

Раздел 238 – российский государственный долг

Раздел предписывает, что через 90 дней после вступления Закона в силу президент США должен

(1) разработать механизм, запрещающий гражданам США участвовать в сделках, предоставлять финансирование или вести какую-либо другую деятельность, которая касается российского государственного долга через 180 дней после вступления этого закона в силу;

(2) воспользоваться всеми правами, данными ему Законом об экономических правах в чрезвычайных международных обстоятельствах (50 U.S.C. 1701 et seq.), включая все, что необходимо для того, чтобы заблокировать и запретить все сделки по собственности и интересам одного или более российских финансовых институтов, указанных в пункте (b), если эта собственность и интересы находятся в США или во владении и контроле гражданина США.

В законе приводится следующий список:

(1) Внешэкономбанк.

(2) Сбербанк.

(3) ВTБ Банк.

(4) Газпромбанк.

(5) Банк Москвы.

(6) Россельхозбанк.

(7) Промсвязьбанк.

В проекте закона подчеркивается, что под российским национальным долгом имеются в виду облигации, выпущенные российским Центральным банком, Фондом национального благосостояния и казначейством Российской Федерации.

Раздел 239 вводит аналогичные меры в отношении лиц, которые сотрудничают с россиянами, вовлеченными во враждебные по отношению к США действия в кибернетическом пространстве.

Санкции предлагается вводить в тесной координации действий с Европейским союзом и Государственным департаментом США. Первый отчет соответствующим комитетам Конгресса о том, что именно сделано для выполнения этого закона, президент должен дать через 60 дней после вступления закона в силу.

Раздел 623 предписывает директору Национальной разведки в течение 180 дней с момента принятия закона представить Конгрессу детальный отчет о личном состоянии и активах Президента Российской Федерации Владимира Путина, включая

(1) приблизительную оценку и известные источники доходов Владимира Путина и членов его семьи, включая недвижимость, инвестиции, банковские счета, другие бизнес-интересы и информацию о соответствующих владельцах собственности; а также

(2) список наиболее значимых иностранных политических лиц и олигархов в Российской Федерации в зависимости от их близости к Владимиру Путину.

(b) Отчет должен носить форму несекретного документа, но может содержать секретный указатель.

Раздел 701. В течение 90 дней после принятия закона госсекретарь должен передать в Конгресс определение, подходит ли Россия под критерии государства – спонсора терроризма.

Раздел 704. Создание объединенного национального центра реагирования, цель которого – координировать действия правительства США в ответ на гибридные угрозы США и их союзникам со стороны правительства России, такие как:

дезинформация и пропаганда с помощью традиционных медиа и социальных сетей;

создание, инфильтрация и манипуляция культурными, религиозными, образовательными и политическими организациями или партиями;

нелегальная передача средств для коррупционной деятельности, совершения преступления и оказания злонамеренного влияния;

диверсионные тактики и "серая" деятельность, в том числе посредством полувоенных организаций;

кибер- и иные нетрадиционные угрозы;

использование энергетических ресурсов или инфраструктуры, чтобы оказывать влияние на суверенные страны и политических субъектов.

Раздел 705. Фонду противодействия российскому влиянию выделяется 250 миллионов долларов на 2020–2021 фискальные годы – чтобы помочь странам Европы и Азии защитить инфраструктуру и механизм выборов от кибератак, бороться с коррупцией и укреплять правопорядок, реагировать на гуманитарные кризисы и нестабильность, созданные вторжением или оккупацией Россией территорий в Грузии, Молдавии и Украине.

Раздел 706. Конгресс считает, что использование правительством России силы, разведопераций, кибератак, кампаний влияния, в том числе с помощью коррупции и дезинформации, являет собой явную угрозу странам Европы и Евразии.

В ответ правительства этих стран должны удвоить усилия по укреплению своих институтов, политических систем и гражданского общества.

Правительство США поддерживает демократические и правовые институты, которые правительство России пытается подорвать, включая НАТО, ОБСЕ и ЕС.

Правительство США должно увеличить усилия в Европе, чтобы противостоять угрозам фундаментальным правам человека и правопорядку, независимым СМИ, гражданскому обществу и другим демократическим институтам, сила которых играет ключевую роль в защите от пагубного российского влияния в долгосрочной перспективе.

Раздел 707. Конгресс считает, что правительство России злоупотребляет механизмами Интерпола в политических целях, чтобы преследовать и унижать политических оппонентов. США должны использовать свое влияние в Интерполе, чтобы помешать таким злоупотреблениям, включая приостановку для России возможности использовать подобные механизмы.

Раздел 708. Конгресс нашел, что

В марте 2016 года "Международная амнистия" выпустила доклад, в котором утверждалось: "Сирийские и российские силы умышленно атаковали медицинские объекты с вопиющим нарушением международных гуманитарных законов. Но по-настоящему шокирует то, что уничтожение больниц оказалось частью их военной стратегии".

21 сентября 2017 года представитель Госдепартамента сообщила об авиаударах в провинциях Идлиб и Хама, в результате которых были повреждены медицинские объекты и убежища для гражданских лиц: "Эти атаки укладываются в знакомые рамки: медицинские объекты и работники, и гражданское население – жертвы ударов сирийского режима и его российских союзников".

В феврале 2018 года в результате сирийских и российских авиаударов были убиты 230 мирных жителей, повреждены не менее 9 медицинских объектов. В заявлении главы ведомства ООН по правам человека было сказано, что авиаудары, в зависимости от обстоятельств, "могут являться военными преступлениями".

В марте комиссия ООН по расследованию происходящего в Сирии заявила, что нанесенные неуправляемыми снарядами российские авиаудары по густонаселенным районам Алеппо 13 ноября, в результате которых не менее 84 человек погибли и 150 были ранены, "могут представлять собой военные преступления".

В связи с этим в течение 60 дней после принятия закона госсекретарь должен передать в Конгресс доклад о возможных военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенные правительством России или полувоенными образованиями и контрактниками, действовавшими по его указанию в Сирии.

Раздел 709. В течение 90 дней после принятия закона директор национальной разведслужбы в координации с госсекретарем и министром обороны должен передать в Конгресс доклад, в котором оценивается желание и способность российского правительства обеспечить вывод из Сирии иранских сил или связанных с Ираном вооруженных групп... оружие технологии и сведения, прямо или косвенно переданные российским правительством режиму Башара Асада, ливанской группировке "Хезболла", Ирану или связанным с ним силами в Сирии, которые угрожают безопасности или качественному военному превосходству Израиля.

Раздел 710. Конгресс считает, что технологические компании, в частности, социальные сети, несут ответственность за то, чтобы их платформы были свободны от дезинформации, распространяемой правительством России и других государств.