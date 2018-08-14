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В Москве полиция сорвала акцию в поддержку Оюба Титиева

Оюб Титиев

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В Москве сотрудники полиции сорвали акцию в поддержку главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева в книжном магазине "Порядок слов". Правоохранители стали задавать вопросы о мероприятии и его целях. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Организаторы акции были вынуждены перенести её в Сахаровский центр.

Оюба Титиева судят в Чечне по обвинению в хранении наркотиков. Правозащитник заявил, что пакет с запрещенным веществом под пассажирское сиденье его автомобиля подбросил полицейский. Правозащитные организации считают дело сфабрикованным и требуют освободить главу чеченского "Мемориала". 9 июля суд в Чечне продлил арест Титиева еще на полгода.

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