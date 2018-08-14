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Суд в Москве арестовал Сергея Удальцова на 30 суток

Сергей Удальцов

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Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова за повторное нарушении правил проведения массовых мероприятий в связи с акцией перед началом согласованного митинга 28 июля на проспекте Сахарова.

28 июля в городах России прошли митинги против пенсионной реформы, собравшие тысячи участников. В большинстве случаев акции были организованы местными отделениями КПРФ, но в них также участвовали сторонники оппозиционера Алексея Навального, представители движений "Открытая Россия", "Левый фронт" и партии "Яблоко". Митингующие потребовали отправить в отставку правительство и президента.

В Москве "Левый фронт" был одним из организаторов митинга, на который, по различным подсчетам, пришло более 10 тысяч человек.

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