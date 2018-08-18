Вера и радио. Эфир в 17:32

Может ли эфир разбудить сердце? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят радиожурналисты - православный Илья Переседов и римо-католик Николай Сыров. Эфир в 17:32.
Может ли эфир разбудить сердце? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят радиожурналисты - православный Илья Переседов и римо-католик Николай Сыров. Эфир в 17:32.
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