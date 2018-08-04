Вера и поэзия. Эфир в 17:30

Союзники Бога или соперники в борьбе за человека? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с Татьяной Вольтской, православной, поэтом. Эфир в 17:30.
Союзники Бога или соперники в борьбе за человека? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с Татьяной Вольтской, православной, поэтом. Эфир в 17:30.
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