Инкультурация. Эфир в 17:05

Как далеко можно зайти, приспосабливая свою веру к чужой культуре? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят римо-католичка Инна Карезина и христианин из движения «Евреи за Иисуса» Максим Аммосов. Эфир в 17:05.