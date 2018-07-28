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С христианской точки зрения

Инкультурация. Эфир в 17:05

Бог между формой и содержанием

Как далеко можно зайти, приспосабливая свою веру к чужой культуре? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят римо-католичка Инна Карезина и христианин из движения «Евреи за Иисуса» Максим Аммосов. Эфир в 17:05.

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