“Уничтожал портреты лиц”

Доброе утро!

В Москве на 81 году жизни умер Эдуард Успенский, придумавший добрую половину того хорошего, что было в советском детстве. RIP. “А крокодилы живут триста лет, поэтому я еще очень молод”, – возразил Гена. Но в новостях как будто кто-то “собирает злы”:

Кремль отказал матери Олега Сенцова в помиловании ее сына. Украинский кинорежиссер держит голодовку 94-й день.

В Москве сегодня пройдет “Марш матерей” – в поддержку обвиняемых по делу “Нового величия”.

В США обнародован законопроект "О защите безопасности Америки от агрессии Кремля". Он жесткий и может быть принят в ближайшие месяцы.

Жертвами обрушения моста в Генуе стали по меньшей мере 35 человек.

Пусть он сам за себя попросит

Мать Олега Сенцова получила ответ из администрации Путина на свое прошение помиловать сына. В ответе ей “разъяснили”, что “процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, который обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание”. Двоюродная сестра Сенцова сочла это письмо отказом.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам тюрьмы, держит голодовку 94-й день. Во вторник у него в колонии за Полярным кругом побывала правозащитница Зоя Светова. По ее словам, Сенцов расценивает свое состояние как “предкритическое”.

Экстремизм на марше

В Москве сегодня пройдет “Марш матерей” с требованием выпустить из СИЗО 18-летнюю Анну Павликову, Марию Дубовик и других обвиняемых по делу "Нового величия" (им вменяют создание экстремистского сообщества, причем устав этой “организации” написал полицейский информатор). В Екатеринбурге в поддержку обвиняемых пройдет флешмоб: люди будут ходить по городу с игрушками.

(им вменяют создание экстремистского сообщества, причем устав этой “организации” написал полицейский информатор). В Екатеринбурге в поддержку обвиняемых пройдет флешмоб: люди будут ходить по городу с игрушками. В Барнауле сегодня начнется суд над Марией Мотузной, которую обвиняют в экстремизме за картинки во “ВКонтакте” . Накануне около двухсот человек (что для Барнаула много) собрались в ее поддержку. Местный следственный комитет выступил в защиту студенток, по доносу которых были заведены два из барнаульских уголовных дел о мемах.

. Накануне около двухсот человек (что для Барнаула много) собрались в ее поддержку. Местный следственный комитет выступил в защиту студенток, по доносу которых были заведены два из барнаульских уголовных дел о мемах. “ВКонтакте” обещает раскрыть статистику запросов властей о предоставлении данных о пользователях.

В Тольятти задержана пенсионерка-националистка – тоже из-за постов в ВК.

В Москве на 30 суток арестован координатор “Левого фронта” Сергей Удальцов (повторное нарушение правил проведения массового мероприятия). По версии полиции, перед согласованным митингом КПРФ против пенсионной реформы 28 июля Удальцов организовал отдельное мероприятие, на котором “уничтожал портреты лиц, похожих на членов правительства РФ”.

Зато в Новосибирске областной суд отменил решение районного о признании картины Васи Ложкина “Великая прекрасная Россия” экстремистской. Теперь будут заново собирать экспертные мнения.

Защита безопасности Америки

Конгресс США опубликовал законопроект "О защите безопасности Америки от агрессии Кремля". Он законодательно закрепляет непризнание российской аннексии Крыма, запрещает администрации США выходить из НАТО и обязывает президента США ввести санкции против окружения российского президента, связанных с ним компаний и финансовых учреждений. Закон может быть принят в течение ближайших месяцев.

Президент Турции объявил о бойкоте американской электроники – в ответ на введенные США пошлины на турецкие сталь и алюминий, обрушившие курс национальной валюты. Одной из причин введения пошлин был арест в Турции американского пастора Эндрю Брансона. Тут объясняется, кто он такой и за что его держат в тюрьме.

Мост Моранди. Вестминстер

В Генуе жертвами обрушения возведенного в 1967 году грандиозного моста стали по меньшей мере 35 человек, еще 14 ранены (данные не официальные и не окончательные). Почему он обвалился, пока не выяснили. Сегодня и завтра в Генуе объявлен траур, движение в городе парализовано.

В Лондоне машина въехала в ограждение у здания парламента, есть раненые, водитель задержан, что это было – пока не ясно.

Пражский август

В Чехии отмечают пятидесятилетие подавления Пражской весны войсками стран Варшавского договора – в смысле вспоминают об этой трагедии. Но появляются и новые “интерпретации”: лидер Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип сказал в интервью The Guardian, что во вторжении полувековой давности виновата не Россия, а… Украина: в советском Политбюро, по его сведениям (неверным), большинство составляли украинцы и “главной силой армии вторжения” тоже были они. Коммунисты, традиционно занимающие пророссийскую позицию, не входят в правительство Чехии, но оно было сформировано именно благодаря их поддержке.

Три ссылки

“Революции 1848–49 годов в нескольких европейских странах вошли в историю под поэтическим наименованием “весны народов”. То, что происходило в Центральной и Восточной Европе 70-ю годами позже, можно назвать “осенью народов” – поскольку решающими тогда оказались осенние месяцы 1918 года”. Статья Ярослава Шимова о формировании новых национальных государств после Первой мировой войны.

Отрывок из книги немецко-американского историка и философа Ханса Ульриха Гумбрехта “После 1945. Латентность как источник настоящего”: речь идет о Сартре и его понятию самообмана.

И ответ на вопрос, который, может быть, вам бы и не пришло в голову задать самим: почему нигде в мире до сих пор нет генетически модифицированной пшеницы.

Искренне Ваши,

Семь Сорок