Путин готов встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшее время

Президент России Владимир Путин отправил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, в которой выразил готовность лично встретиться с ним в ближайшее время. Об этом сообщило государственное информационное агентство КНДР ЦТАК.

Путин ответил на телеграмму северокорейского лидера, в которой тот поздравил президента России с 73-й годовщиной освобождения Корейского полуострова от японского господства. Упоминания о встрече в послании Ким Чен Ына нет.

Приглашение приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным лидеру КНДР передал глава российского МИДа Сергей Лавров, посетивший Пхеньян 31 мая.

Встреча может состояться во Владивостоке на Восточном экономическом форуме 11-13 сентября. Главы Японии и Китая Синдзо Абэ и Си Цзиньпин уже ответили согласием на приглашение приехать на форум.

В июне Ким Чен Ын провел в Сингапуре переговоры с президентом США Дональдом Трампом.