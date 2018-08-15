РБК: свидетеля по делу Дрыманова возьмет под защиту ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) США возьмет под защиту адвоката Евгения Рыжова, у которого якобы вымогал взятку бывший глава московского Следственного комитета Александр Дрыманов. Рыжову, находящемуся в Штатах, поступают угрозы, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в ФБР.

По словам Рыжова, его хотят заставить молчать о взятке, которую якобы требовал Дрыманов. Неизвестные стали звонить российскому адвокату после ареста генерала СК. Они требовали не говорить о том, что Дрыманов предлагал Рыжову за три миллиона долларов закрыть уголовное дело против него, возбужденное в России.

В отношении Рыжова в России возбуждено несколько уголовных дел. Его обвиняют в причастности к рейдерскому захвату особняка на Гоголевском бульваре в центре Москвы.

Дрыманов был арестован 17 июля. Его обвиняют в получении взятки за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (по прозвищу Шакро молодой) Андрею Кочуйкову (по прозвищу Итальянец).



