В Москве простились с Расторгуевым, Радченко и Джемалем

В Москве простились с журналистом Орханом Джемалем, режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко. Они были убиты неизвестными лицами в Центральноафриканской Республике 30 июля. Киносъемочная группа приехала в ЦАР для создания документального фильма о российских наемниках.

Прощание с Джемалем прошло в Соборной мечети, он похоронен на Хованском кладбище. С Александром Расторгуевым простились в храме Космы и Дамиана, он похоронен на Троекуровском кладбище. По просьбе родственников Кирилла Радченко, прощание с ним прошло в кругу родственников и близких друзей. Похороны состоялись на Булатниковском кладбище.

Ведётся официальное и, отдельно, общестенное расследование преступления.