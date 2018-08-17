Жителя Сыктывкара посадили на 4 года за посты во "ВКонтакте"

Жителя Сыктывкара осудили на четыре года колонии общего режима из-за публикаций в социальной сети "ВКонтакте". По утверждению прокуратуры, 40-летний обвиняемый, имя которого в пресс-релизе не названо, разделял радикально-экстремистские взгляды и является сторонником возрождения СССР.

Дело было возбуждено по статьям о возбуждении ненависти и вражды в интернете и призывах к экстремизму. По версии следствия, житель Сыктывкара, отбывая домашний арест по делу о нападении на сотрудников дорожной полиции, размещал во "ВКонтакте" призывы к насилию над представителями власти. Себя он при этом объявил "председателем КГБ Коми АССР", заявляют в ведомстве.

Сам обвиняемый настаивает, что не размещал такие посты в соцсетях.

На этой неделе президентский Совет по правам человека и группа Mail.ru, владеющая основными российскими соцсетями, предложили декриминализировать публикации и репосты, а также амнистировать осужденных по связанным с ними "экстремистским" статьям.