"А у вас негров линчуют!" Реакции на интервью Светланы Хоркиной

Одним из самых заметных и обсуждаемых текстов понедельника в русскоязычном интернете стало интервью, которое дала журналисту sports.ru Александру Головину многократная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и бывший депутат Госдумы России Светлана Хоркина. Хоркина рассчитывала поговорить о спорте, но вместо этого ей пришлось отвечать на вопросы о Крыме, оппозиции и несменяемости власти в России, подлив при этом огня в слухи об отношениях Владимира Путина и гимнастки Алины Кабаевой.

Головин сразу начал интервью с политики, попросив Хоркину рассказать о своем депутатском опыте. Ближе к концу разговора она призналась, что тематика вопросов ее расстроила: "У вас была уникальная возможность поговорить с двукратной олимпийской чемпионкой и расспросить ее о настоящем, будущем в спорте. … Но стало понятно, что вас спорт не интересует ни в каком виде, а только жареное и совсем не спортивное". Значительная часть диалога Хоркиной и журналиста строится на риторическом приеме "Tu quoque", "Ты тоже" – в данном случае, преимущественно с классическими для советской пропаганды отсылками к США:

– Пытки в тюрьмах – нормальный итог 19 лет правления Путина?

– Вы считаете, есть только один критерий оценки работы?

– В России пытки происходят повсеместно.

– В Гуантанамо людей страшно пытают. Президенты США – предыдущие и сегодняшние – нормально работают? Как вам такой итог?

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– А вы просто не владеете информацией про сотни тюрем Америки. И про то, что там творится. А когда афроамериканцев убивают на улицах Америки? Как это понять? Это не повсеместно? Когда они выходили на демонстрации в Фергюсоне.

– В Фергюсоне одного человека убили.

– Так смерть одного человека для вас – это нормально? Не одного убили, вот именно! А массово расстреливали. Детей в школах взрывают, убивают, стреляют в них. Это повсеместно в Америке.

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– С 2000 года военные расходы России увеличились в 4 раза в долларовом эквиваленте. Получается, наш приоритет не социальная политика, а армия?

– А почему вы не говорите, во сколько раз увеличен военный бюджет Америки? И что они нагло подбираются к нашим границам? (Александр Головин уточняет, что эти слова Хоркина дописала к своему ответу сама на стадии заверения текста интервью).

Отсылки Хоркиной к американскому опыту возмутили пользователей соцсетей еще и потому, что сын гимнастки родился в США и имеет американское гражданство.

​Из других ответов Светланы Хоркиной на вопросы интервьюера можно отметить ее слова о Крыме и об оппозиции, изобилующие заезженными штампами российских государственных СМИ:

– … Практически весь Крым сказал: "Мы хотим в Россию». И они – Россия. Мы людям дали возможность высказаться спокойно, иначе бы их убили.

– Кто?

– Бандеровцы. Вы считаете, Бандера – это нормально? Как вы к фашизму относитесь?

– Отрицательно.

– Здорово. И вы считаете, там сейчас нет этого? Если люди не могут на крестный ход пойти? Отметить Крещение Руси так, как они хотят.

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"Уверена, что каждый житель нашей страны стремится улучшать жизнь. Вопрос – какими действиями и методами. Можно ходить на протестные митинги и получать из-за границы на это деньги, а можно работать и улучшать свои успехи, чтобы страна по результатам твоей работы вышла на лидирующие позиции по разным направлениям. У нас сегодня свобода слова, демократия – выражай свое мнение, только закон соблюдай".

По словам Хоркиной, Владимир Путин "достоин" 20-летнего пребывания у власти в России: благодаря нему "с Россией вообще стали разговаривать". Международная изоляция, по мнению чемпионки, России не грозит, и исключение страны из "Большой восьмерки" в этом контексте ничего не значит:

"Ну и что? А какая это «Восьмерка» без России? Зато мы в «Двадцатке», БРИКС. Много есть площадок, на которых мы прекрасно себя чувствуем, нас там слышат. Вы думаете, мы должны унижения терпеть? Если в вас будут грязью кидать и говорить то, чего мы не делали, вы как будете реагировать? Вы бы это проглотили? Я бы нет. Я полностью разделяю, что он сегодня делает".

Попутно выяснилось, что Светлана Хоркина не в курсе одной из самых нашумевших историй прошлого года: речь идет о штурме фанерного Рейхстага, устроенного членами военно-патриотического движения "Юнармия" (Хоркина является одним из его учредителей):

– Это же делали 9 мая в рамках "Юнармии". А вы входите в состав ее учредителей.

– Я на 9 мая, наверное, в отпуске была.

– И даже не слышали, что Рейхстаг строили и штурмовали?

– Не слышала. Не знаю, правда.

– Если бы слышали, как бы отнеслись?

– Наверное, как-то бы отнеслась. Но я не слышала.

– Но это было. При этом вы говорите, что нужно пропагандировать не милитаризм, а пацифизм. Как это соотносится?

– Я не готова по той теме говорить.

Светлана Хоркина и раньше не стеснялась демонстрировать свой патриотизм, неизменно вызывая живые отклики в соцсетях в диапазоне от мягкого сарказма до грубых насмешек. Так, в 2017 году живую реакцию вызвали ее слова о лишении России права участвовать в Олимпиаде из-за допингового скандала – тогда Хоркина фактически пригрозила недругам своей страны ядерным оружием:

Вишенка на торте в интервью Светланы Хоркиной sports.ru – ее слова об отношениях с другой звездной гимнасткой и бывшим депутатом Алиной Кабаевой. Народная молва приписывает Кабаевой роман, замужество и даже детей от Владимира Путина. В свое время за распространение этих слухов поплатилась своим существованием целая газета – "Московский корреспондент". К вопросу о Кабаевой Хоркина сразу отнеслась с раздражением, сказав, что он "не входит в перечень тех, на которые она бы хотела ответить", но все-таки сказала несколько слов об их совместных спортивных проектах. Александр Головин отмечает, что один из вопросов Хоркина задним числом попросила вычеркнуть из текста публикации, и касался он как раз мужа Кабаевой – знакома ли она с ним? Отказ Светланы Хоркиной говорить на эту тему и странное требование удалить из итоговой версии текста даже сам вопрос породило новую волну обсуждения личной жизни российского президента, который развелся со своей супругой Людмилой 5 лет назад: